MALABON ZOO NI MANNY TANGCO AT SHOMAI HOUSE NG BERNABEST

NAKATUTUWANG isipin na marami pa rin sa atin ang sadyang may angking kabaitan, mapagkawanggawa at sa kabila ng mga ito ay mapagkumbaba kaya ang mga taong nasa paligid o masuwerteng malapit sa kanila ay t’yak na panalo!

Tulad na lang ng aking kaibigan at dabarkads din ng marami pa na si Bernard Bernabe ng Bernabest Foodhouse Corp., ang may-ari ng popular na Siomai House. Wala na yata itong inisip kundi kung ano ang programa o kanyang maitutulong sa mga tao.

Halos hindi na yata nito nabibigyang-pansin ng todo ang negosyo ng kanilang pamilya dahil sa sobrang abala nito sa pag-aruga, lalo na sa mahihirap ‘di lang sa lungsod ng Caloocan kundi maging sa iba pang siyudad sa Metro Manila.

Kunsabagay, lalo’t mahusay ang samahan ng pamilya Bernabe, lalo na sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Walang inggitan o siraan, lalo na’t may todong blessings mula sa ating Panginoon. Marahil namang lalong lalakas at titibay ang kanilang negosyo at dapat naman siguro kasi kung usaping social responsibility lang naman ay hindi talaga paiiwan itong Bernabest.

Kaya kung usaping siomai, eh, dapat lang sigurong tangkilikin ng marami ang Siomai House kasi mas maraming tulong ang ibinabalik nito sa tao kesa sa kita ng kanilang negosyo. Ako lang, ‘di ko pa man kilala itong si kaibigang Bernard, talagang suki na ako nito. Kung hindi take-out, kumakain ako mismo saanman may Siomai House ako na makakita.

Sa darating na Hulyo, si kaibigang Bernard ang magiging pangulo ng Rotary Club of Metro East Caloocan. Lalong darami na naman ang mabibiyayaan ng tulong mula sa kanya at sa club na akin na ring nasubaybayan, lalo noong panahon ng kanilang pangulong si Manny Tan na aking kumpare. Ang mga sumunod pa sa kanya na kaibigan ko rin ay ‘di rin matatawaran ang galing sa pagtulong.

The best ang RCMEC sa pagtulong, lalo na sa mga mahihirap sa lungsod at sa iba pang lugar! At siympre, hindi rin padadaig ang aking isa pang kaibigan na si Manny Tangco na may-ari ng sikat na sikat na Malabon Zoo!

Personal nitong pinatatakbo ang zoo at sadyang maraming tao, lalo na ang mga bata, ang talagang binibigyang-tuwa ni kaibigang Manny, lalo’t pag nakikita s’ya mismo na nakikipaglaro sa kanyang mga alagang unggoy, ahas, tigre at iba pa.

Minimal lang at halos libre na ang pagpasok sa Malabon Zoo kung saan napakaraming hayop na kakaiba ang makikita. Madalas pang may events na isinasagawa rito kung saan imbitado ang maraming bata, meaning libre at minsan may meryenda pa.

Kaya, dapat lang na suportahan ng pamahalaang nasyunal at mga syudad sa Metro Manila ang Malabon Zoo para lalo ito tangkilikin, lalo na ng mga bata. Mabuhay ang Siomai House at Malabon Zoo, ang gagaling ninyo! GOOD RIDDANCE/ARLIE CALALO

