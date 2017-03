MANIOBRA AT KARMA SA KASO NI DE LIMA

KUNG saan patutungo ang kinahaharap na kasong droga ni Senador Leila de Lima ay walang nakaaalam.

Bale dalawang hukuman ang sabay na dumirinig sa kanyang kaso: ang Regional Trial Court ng Parañaque City at ang Supreme Court.

Nakasentro ang kahilingan ni De Lima sa mga hukuman ang pagpapalaya sa kanya mula sa kulungan sa ilang kadahilanan.

MOTION TO QUASH

Naghain si De Lima ng motion to quash o pagpapawalambisa sa kanyang kaso sa RTC sa dahilang hindi umano sakop ng Department of Justice kundi ng Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa kanya noon at pagpo-prosecute sa kanya sakaling uusad ang kaso.

Hindi rin sakop ng RTC kundi ng Sandiganbayan ang kanyang kaso, dahil isa umano siyang mataas na opisyal ng pamahalaan nang iugnay siya sa droga na wala rin umanong katotohanan.

Iniuulat na ang mga batayang ito ang nilalaman din ng kanyang kahilingan sa Supreme Court na nais niyang linawin ng huli at magdeklara ng desisyong siya’y palayain.

KONTRA DE LIMA

Siyempre pa, ang kabaligtaran ang posisyon ng DOJ at ng Office of the Solicitor General na siyang abogado ng parte ng pamahalaan o ng DOJ at ng RTC laban kay De Lima.

Sa mga susunod na araw, sasabihin ng SOLGEN na akma lang ang DOJ na siyang gumawa ng pag-iimbestiga at prosekusyon o paglilitis dahil nakasentro sa pagkakasangkot sa droga ang kaso ni De Lima.

At ang kasong droga ay hindi sakop ng Office of the Ombudsman at Sandiganbayan kundi ng DOJ at ng RTC.

Ang OMB at ang Sandiganbayan ay para lamang sa mga kasong katiwalian, pandarambong, pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang mga usapin na nauugnay sa paggampan ng tungkulin ng isang tao o opisyal ng pamahalaan.

SA SUPREME COURT

Ngayon nga ay dinirinig ng SC en banc ang kahilingan ni De Lima na ipawalambisa ang lahat ng aksyon ng DOJ at RTC laban sa kanya dahil sa kawalan umano ng hurisdiksyon ng dalawang sangay ng pamahalaan sa kanya.

May dalawang hukom ang may malinaw na punto na tila hindi sang-ayon kay De Lima.

Una si Associate Justice Noel Tijam na nagsabing hindi magandang tingnan na basta balewalain o hindi pinagkakatiwalaan ng isang tao o nasasakdal ang isang mababang hukuman na naniniwalang may hurisdiksyon sa kasong kinahaharap ng nasasakdal.

Matatandaang makaraang makita ng RTC na sakop nito ang kaso ni De Lima at makitang may sapat na dahilan upang iharap ito sa isang paglilitis, nag-isyu na ito ng mandamiento de aresto na dahilan upang makulong si De Lima.

Ayon naman kay Associate Justice Marvic Leonen, delikado sa proseso ng hukuman ang ginawa ni De Lima na pagsabayin nito ang RTC at SC na magsagawa ng desisyon ukol sa kanyang kaso.

Paano nga naman kung magkaiba ang desisyon ng dalawa?

‘Yun bang === pagbigyan ng RTC ang motion to quash ni De Lima habang pagtitibayin naman ng SC ang desisyon ng RTC na ituloy na ang paglilitis?

Isa pa, bawal ang forum shopping o pagsasampa ng kaso na may iisang nilalaman sa iba’t ibang hukuman nang sabay-sabay.

Magkagayunman, marami pang Hukom ang magtatanong sa magkabilang panig at antayin na lang natin ang desisyon ng SC.

BALIK-TANAW

Bigla nating naalaala ang pinaggagawa mismo ni De Lima noong gusto nila talagang ipakulong si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Si De Lima ang sumentro sa kaso ni Aling Gloria at katakot-takot na maniobra ang pinaggagawa nito.

Naglabas noon ang SC ng desisyong payagan si Arroyo na lumabas ng bansa upang magpagamot sa matindi niyang sakit noon sa leeg.

Hindi sumunod si De Lima at sa halip ay pinigilan si Arroyo na lumabas kahit wala pang itong kaso at warrant of arrest noon at sa kabila ng temporary restraining order kay De Lima na pigilan ang pag-alis ni Arroyo.

Sa impluwensya ng mga taga-Malakanyang, itinulak ni De Lima ang buong pamunuan ng Commission on Elections sa magdamag upang makapaglabas ang mga ito ng desisyon na sinabotahe umano ni Arroyo ang halalang 2004 upang maging Pangulo ito.

‘Yun bang === Hello, Garci na kaso.

Inihabol nila ang kaso sa Pasay RTC at nag-isyu naman ito ng warrant of arrest.

KARMA?

Sabi nila, karma ang nagaganap kay De Lima. Kung ano ang ginawa niya noon kay Arroyo ay bumabalik sa kanya.

Sabi naman ng iba, ligal na ligal ang kanyang pagkakulong dahil dumaan muna ito sa imbestigasyon ng kung ilang buwan at naaresto lang siya sa bisa ng warrant of arrest.

oOo

