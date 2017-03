MARIJUANA OKAY SA BUNTIS

NAGBAGO na talaga ang panahon, kahit sa matandang kapaniwalaan na ang paggamit ng marijuana ay maaaring makasama sa buntis na ina.

Kahit sa Internet ay makakikita ng dalubhasa sa medisina na nagbababala na ang paggamit ng cannabis ay makaaapekto sa kalusugan ng sanggol, at pwedeng mauwi sa leukemia.

Karamihan ng pag-aaral sa North America ay nagpapakita na ang marijuana ay pwedeng maging sanhi ng depekto at problema sa paglaki ng sanggol.

Gayunman, hindi inihiwalay ng mga pag-aaral na ito ang paggamit ng cannabis sa alak, tabako at sa lalong nakapipinsalang bagay gaya ng meth at heroin.

Pero sa Jamaica, nabigla ako nang malaman na ang mga buntis na ina ay regular na gumagamit ng marijuana na kadalasan ay nasa anyo ng tsaa o tonic, para guminhawa sa pagkahilo, tensyon at depresyon.

Ayon sa report, nagsagawa ang estudyanteng si Melanie Dreher noong 1960s ng pag-aaral sa paggamit ng marijuana sa Jamaica upang maobserbahan at maidokumento ang resulta nito sa mga buntis na babae.

Natuklasan ni Dreher ang kultura sa Jamaica na naglalagay ng regulasyon sa sariling paggamit ng cannabis hanggang sa pag-iisip na ang pagma-marijuana ay ispirituwal.

Sinuri niya ang 24 na sanggol na gumagamit ng cannabis ang mga ina habang buntis at 20 sanggol na hindi nagma-marijuana ang mga ina.

Ang resulta ng kanyang pag-aaral ay naging bahagi ng aklat na “Women and Cannabis: Medicine, Science and Sociology”.

Kinilala ng report ang mga lakas ng sanggol, posibleng kahinaan nila at reaksyon. Higit na mahalaga na bagaman ang mga bata sa pag-aaral ay sinuri hanggang sa edad na lima, walang nakitang negatibong epekto sa kanila. Sa kabaligtaran ay nakita silang nangunguna sa ibang kabataan.

Dito sa bansa, nabubuhay tayo sa panahon na ang paggamit at pagsasaligal ng medical marijuana ay tinatalakay sa Kongreso.

Napipigilan umano ng cannabis ang epilepsy at nakatutulong sa paggamot ng neuropathic diseases tulad ng Alzheimer’s at multiple sclerosis. Nagagamot din nito ang kawalang-gana sa pagkain ng pasyente matapos sumailalim sa HIV/AIDS treatment o chemotherapy.

Hindi kinukunsinti ng Firing Line ang paggamit o pang-aabuso sa anomang ipinagbabawal na droga. Pero may mga pag-aaral na nagpapakita na ang marijuana ay nagagamit bilang gamot, kahit para sa mga buntis. Huwag nating isara ang ating mata sa kapakinabangang ito kundi mag-aral.

Dapat ding pagtuunan kung paano mapipigilan ang pang-aabuso kapag naaprubahan ang paggamit ng medical marijuana.

