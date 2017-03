Mighty Corp. owner kakasuhan ng Economic sabotage

POSIBLENG maharap sa habambuhay na pagkabilanggo ang may-ari ng Mighty Corporation na nakatakdang ipagharap ng economic sabotage ng pamahalaan dahil sa paggamit ng mga pekeng selyo sa buwis sa kanilang produkto.

Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, kailangan lamang na mabigyan ng leksyon ang nagmamay-ari ng Mighty Corp.

“Yes, economic sabotage. Hindi bailable ang economic sabotage na tinatawag merong as a matter of rights; merong as a matter of discretion. Iyong kanya it’s a matter of discretion. So magpo-pruba ang prosecution na malakas ng ebidensiya para tanggihan ang kanyang bail,” aniya pa rin.

Tinatayang P2.5 billion ang atraso o hindi nabayarang buwis ng Mighty Corp sa gobyerno dahil tatlong warehouse ang pinaglagayan nito ng kanyang produkto na may pekeng stamps.

Nauna nang tinukoy ni Sec. Panelo na ang Mighty Corporation ang nagtangkang manuhol umano kay Pangulong Duterte.

“During [the] Cabinet meeting last night, President Duterte said [the] owner of Mighty Cigarettes attempted to bribe him ‘with millions,'” ayon kay Panelo.

Idinagdag niya na nagbigay ng direktiba si Duterte na arestuhin ang may-ari ng naturang kompanya ng sigarilyo dahil sa pananabotahe umano sa ekonomiya.

Inatasan umano ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Caesar Dulay ang mga tauhan na magsagawa ng imbestigasyon tungkol sa paggamit umano ng kompanya ng sigarilyo ng mga pekeng selyo.

Sa panayam ng mga mamamahayag, kinumpirma ni Duterte ang kaniyang utos na dakpin ang may-ari ng Mighty.

“Yes, yes I ordered his arrest,” anang pangulo. “”He’s the one behind it… Fake cigarette [tax] stamps… It’s not a matter of BIR eh. Tax laws. It’s falsification. KRIS JOSE

