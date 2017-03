Mighty Corp., pinagbabayad ng P3B tax ni Digong

DISMAYADO si Pangulong Rodrigo Duterte sa alok ng Mighty Corp. na kasunduan na pagbabayad ng P1.5-bilyon upang makalusot sa massive tax evasion na kanilang kinasasangkutan.

Sa halip, sinabi ng pangulo na dapat magbayad ng doble ang Mighty o P3-bilyon, upang mapunan nito ang kanilang tax deficiency.

Ayon kay Pangulong Duterte, nanloko ang nasabing kumpanya kaya doble dapat ang ibayad ng mga ito.

Sa ganitong paraan aniya, magagamit pa ang pera para ipagawa o ipaayos ang mga ospital sa Sulu, Basilan at sa Maynila.

Aniya pa, kung magbabayad nang doble ang kumpanya, handa siyang kalimutan ang P1.5-bilyong halaga ng pekeng tax stamps na inimprenta ng kumpanya.

Tiniyak niya pa sa may-ari ng Mighty na si Alex Wongchuking na kung mayroon mang magsulong pa rin ng kaso laban sa kanya ay maaari naman niya itong bigyan ng pardon.

Sa mga isinagawang raid ng Bureau of Customs (BOC) at Bureau of Internal Revenue (BIR) nitong nagdaang linggo, nasabat ng mga awtoridad ang mga sigarilyo ng Mighty na may P1.1-bilyong halaga ng hindi nabayarang taxes.

Partikular nilang sinalakay ang mga warehouses ng kumpanya sa General Santos City at San Simon, Pampanga.

Nakumpiska rin ng BOC at BIR sa mga pantalan sa Cebu at Tacloban ang mga nasabing sigarilyo na may mga pekeng tax stamps na ikinalugi ng pamahalaan ng P6-milyon sa excise tax.

Noong nakaraang buwan naman, aabot sa P2.49-milyon ang halaga ng excise tax na nalusutan ng Mighty sa pamamagitan ng mga sigarilyong nakumpiska ng BIR sa Cebu dahil rin sa mga pekeng tax stamps. -30-

loading...