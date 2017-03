Minimum wage earners sa Western Visayas, may umento sa sahod

MAGANDANG balita para sa mga minimum wage earners sa Western Visayas dahil makakatanggap na sila ng umento sa sahod simula sa Marso 16.

Nabatid na kinatigan na ng National Wages and Productivity Commission (NWPC) ang Wage Order 23 na inisyu ng regional wage board, na nakakasakop sa mga manggagawa sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras at Negros Occidental.

Ayon sa NWCP, ang mga manggagawa ng mga kumpanyang mayroong mahigit sa 10 empleyado ay makakatanggap ng P25 na dagdag sa kanilang daily wage habang ang mga manggagawa naman ng mga kumpanyang may 10 manggagawa pababa ay makakatanggap naman ng P15 na umento sa kanilang arawang sahod.

Nangangahulugan ito na ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa mga non-agricultural at industrial sectors, gayundin ang mga commercial establishments na may mahigit 10 manggagawa pataas ay magkakatanggap na ng P323.50 arawang sahod habang P271.50 naman ang tatanggapin ng mga manggagawa sa mga kumpanyang ang trabahador ay 10 lamang pababa.

Ang mga plantation at non-plantation workers naman ay tatanggap ng salary increase na P15 o daily wage na P281.50 habang ang mga non-plantation workers naman ay makakatanggap na ng P271.50.

Nilinaw naman ng NWPC na ang mga household o domestic workers, personal assistants at mga nasa micro business enterprises ay hindi sakop ng wage order, gayundin ang mga manggagawa sa mga bago at distressed establishments, kabilang ang mga naapektuhan ng natural at man-made calamities. MACS BORJA

