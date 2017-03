Mitoy produkto ng Eat Bulaga

ISANG medyo sikat na artista ang laman lagi ng facebook kung saan mahilig makipag chat sa mga babaeng freelance model.

Ibig-sabihin mga model na pinakikita ang katawan nila sa facebook para makaagaw ng atesiyon sa kanilang mga ka-chat tulad ng nagyari sa basketbolista si keifer Ravena na biktima ng paghingi nang pera kapalit ng hindi paglabas ng maselan bahali ng katawan niya sa social media.

Pero heto ang kuwento natin, isang freelance post sa kanyang FB na pinagtitikulan raw siya ng isang artista nang isang sikat na network. Kasi ang freelance model na ito mahilig mapakita ng boobs niya sa FB para mang-akit ng mabibiktima niya.

Kaya kapag hindi nagtigil ang artista na si “J”, baka matulad siya kay Keifer. Madugas ang mga freelance model na yan. Magkapera lang kahit masama gagawa sila. Dapat imbestigahan ng NBI ang mga ganyang freelance model na gumagawa ng pera sa social media.

***

Did you know, sa Eat Bulaga unang um-appear si Mitoy noong sumali siya sa Ikaw at Echo noong 1990’s?

Panoorin sa aming OFFICIAL Youtube account ang video para sa kanyang buong performance. Bago sumikat si Mitoy, galing Eat Bulaga yan kaya iba sa Eat Bulaga nagsisimula bago magkapangalan sa showbiz. Kaya tutok lagi sa number noontime show Eat Bulaga sa GMA 7 lang po!

***

Ngayong bakasyon ang Kongreso, todo tutok si Congressman Robert “Ace” Barbers ng ikalawang distrito nang Surigao Del Norte sa mga pangangailangan ng kanyang mga kababayan na magpahangang sa ngayon ay hindi pa nakababangon sa trahedya ng lindol.

‘Yung iba binibigyan niya ng puhunan para makapagtayo ng maliit na negosyo at nagbibigay rin siya ng materyales sa pagpapagawa ng bahay nang iba niyang kababayan. PALABAN/GARY STA. ANA

loading...