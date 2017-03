MPD kotong cops, pinasisibak

INIUTOS ni Manila Police District (MPD) director S/Supt. Joel Coronel ang pagsibak sa mga pulis na nagongotong sa mga street vendors.

“Ngayon po ay nagbigay ako ng utos na ma-relieve sila presently from their stations and to report within 24 hours sa district headquarters para sagutin ang mga reklamo o complaint laban sa kanila,” pahayag ni Coronel.

Nauna nang dumulog ang may 50 street vendors na kasapi sa Kalipunan ng Damayang Mahirap (Kadamay) sa MPD headquarters para iparating nag kanilang hinaing laban sa mga abusadong pulis.

Humihingi anila ang mga pulis ng P100 sa bawat isa sa kanila kapalit ng pagpayag na makapagtinda sila sa lansangan.

“Kung magkano ang hingin nila, ibibigay namin. Eh, kung hindi na naman kaya, anong gagawin namin? Kung hindi na kami makabigay, ang gagawin nila kukunin nila ang mga paninda namin,” reklamo ng isa sa mga vendor na si Gina Alvarez.

Unang dumulog ang mga vendor sa presintong nakasasakop sa kanilang pinagtitindahan pero tila hindi sila naririnig kaya nagpunta na sila sa MPD headquarters.

Hindi naman pinangalanan pa ni Coronel ang mga sangkot na pulis pero maari silang maharap sa kasong criminal at administrative cases dahil sa kanilang ginawa. BOBBY TICZON

