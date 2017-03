Nakawan, patayan sa mga iskul, pinatatapos na sa PNP

UMAPELA sa Philippine National Police (PNP), Department of Education (DepEd), at Commission on Higher Education (CHED), na tapusin na ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa lalong madaling panahon.

Ito ang panawagan ni 1-ANG EDUKASYON Party-list Rep. Salvador Belaro, Jr. dahil sa sunud-sunod na nakawan, sakitan na hindi lamang mga estudyante ang biktima gayundin ang mga guro.

“There have been many violent incidents in the past weeks and months. Students and teachers are victims and some have died or were seriously injured. Some schools have also lost computers and CCTV equipment to robbers. Effective steps must be taken to address criminality on-campus and near schools,” ani Belaro.

Tinukoy ng kongresista ang pangayari noong March 16, 2017 kung saan isang 12-taong gulang na estudyante ang nasaksak sa labas ng paaralan nito.

Samantalang noong September 13, 2016 ay isang high school teacher naman sa Cagayan de Oro ang nasaksak at napatay ng isa sa mga estudyante nito.

“Almost daily, there are news reports of students falling prey and victim to robbers and rapists. In other cases, students assault fellow students or their teachers. The PNP, DepEd, and CHED must have measures to prevent and investigate,” dagdag pa ni Belaro.

Ang labis na nakakadismaya ayon sa kongresista ay ang kawalan ng follow-ups sa kaso sa panig ng mga awtoridad hanggang sa mailibing ang mga biktima at makalimutan na ng publiko.

Isang panukalang batas ang inihain ni Belaro na nagsusulong na nakapaloob sa House Bill 4252 na ngayon ay nasa House Committee on Public Order and Safety na. MELIZA MALUNTAG

