OUST VP LENI?

DUMARAMI ang nagagalit laban kay VP Leni Robredo. Sa ngayon, nalaman natin na may pwersa na nandoon sa harap ng kanyang tanggapan para manawagan na kusa na siyang magbitiw bilang Ikalawang Pangulo ng bansa!

Nalaman natin sa grupo na nagalit sila kay Mrs. Robredo dahil sa ginawa nitong mga pahayag laban kay Pangulong RODRIGO ROA DUTERTE na kapural daw ng “extrajudicial killing” o EJK? Inutusan daw niya ang mga awtoridad, partikular ang Pambansang Pulisya (PNP) at umabot na raw sa 8,000 ang napapatay?

Sa totoo lang, hindi nasira ni Leni si Pangulong Duterte kundi ang buong sambayanang Filipino, lalo na ang bansa natin. Para na niyang sinabi na inutil ang mayorya ng kababayan natin dahil sa “takot” daw kay Digong?

Idiniin ni Mrs. Robredo ang “palit-ulo” ng pulisya laban sa mga adik at kriminal. Hindi niya alam ang tunay na ibig-sabihin ng kanyang sinabi, tiyak tayo riyan. Basta ang sabi niya sa UN at EU, “it is a crime against people…”

At dahil hindi alam ng EU at UN ang kwento, napaniwala sila ni Robredo at nanawagan ang mga ito kay KA RODY na itigil daw ang pang-aabuso sa karapatang pantao at pagpatay sa mga “biktima” raw ng Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel! Eh ‘di wow sila!

Kaya naman imbitahan natin ang mga kaibigan at kilala natin na mga taga-EU. Ipakita sa kanila kung ano ang sitwasyon natin ngayon kumpara noong nagdaan na abusadong administrasyon. Ipaalam sa kanilang ang totoo!

Ang payo natin kay Aling Leni, tumahimik ka’t hayaan mo ang iyong mga kapartido na magsalita.

Hindi ka ba nakahahalata na ikaw ang itinutulak habang sila’y nakakuyakoy sa malambot nilang mga silya? Oo, nagsasalita sila pero kitang-kita ang pagkukunwari.

Hayaan mo ang iyong mga kapartido ang magsalita at huwag ikaw na bago lamang sa maruming pulitika ng bansa natin.

Nakinabang sila nang todo noong nagdaang inutil na administrasyon. Kumbaga, mapera na sila nang husto kaya mawala man sila sa pwesto, okay lang dahil sa laki ng kanilang pondo.

Hindi mo masisisi ang grupo na nagrarali ngayon sa iyong tanggapan. Karapatan nila iyon bilang mamamayan na nagbabayad ng kanilang buwis para ipasweldo sa mga katulad mo. Manahimik ka at hayaang sila ang magbunganga.

Kapag hindi mo ginawa ang manahimik, sigurado na lalaki ang bilang ng grupo na sisigaw ng OUST LENI!!! BALETODO/ED VERZOLA

loading...