P20M bagong baril, binili ni Erap para sa Manila police

BUMILI ng mga bagong baril na nagkakahalaga ng P20-milyon si Manila Mayor Joseph Estrada para lalo pang palakasin ang kapabilidad ng Manila Police District (MPD) na labanan ang mga armadong kriminal.

Ayon kay Estrada, wala nang pulis-Maynila ngayon ang walang sariling baril.

“With our new order of brand new firearms, all 4,600 uniformed personnel of our city police force are now armed and equipped, ready to fulfill their duty of protecting the city and upholding the law,” ani Estrada.

Nitong Oktubre lang ay bumili rin ang pamahalaag lungsod ng 400 piraso ng Glock 9mm semi-automatic pistols, 60 M4 carbines, walong Sig Sauer sniper rifles, ammunition, at iba pang kagamitang nagkakahalaga rin ng P20-milyon.

Ayon kay MPD director C/Supt. Joel Coronel, inasahan nilang matanggap ang mga bagong baril sa lalong madaling panahon, na pawang mga Glock 17 pistols at sniper rifles.

“Something like more than P20-million worth of firearms… Glock 17 pistols and tactical rifles… aabot ito ng mga 200 to 300 additional weapons or firearms for MPD,” ani Coronel.

Mula nang umupo aniya si Estrada noong 2013, nabigyan na niya ang MPD ng mahigit 500 bagong baril.

Bago ang pagbili ng P20-milyong halaga ng baril, sinabi ni Coronel na may 200 pulis-Maynila pa ang walang baril. “So with the issuance of these new firearms, this 200, we’ll have a 100 percent fill-up. Hopefully, ma-purchase na within the first semester.”

Mula nang umupong mayor si Estrada noong 2013, nakapaglaan na siya ng P1.9-bilyon para sa kanyang crime prevention program, kasama na ang higit P136-milyon para sa back allowances ng mga pulis-Maynila at pagbili ng 41 bagong patrol cars at 110 electric personal transporters.

Sa pondong P20-milyon, pinaayos din niya ang headquarters ng MPD sa UN Avenue, ang kauna-unahang pagkakataon na naipaayos ito mula nang itayo ito noon pang 1949.

Base sa ulat ng Commission on Audit (COA), 16,140 pulis pa sa buong bansa ang walang mga baril mula sa 147,041 uniformed officers ng Philippine National Police (PNP).

Dapat aniyang asikasuhin na ito ng PNP dahil minandato ng National Police Commission (Napolcom) noon pang 1993 na dapat may baril ang bawat pulis. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

loading...