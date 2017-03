Pagkaabswelto ni dating Pang. Aquino sa isyu ng DAP pinalagan

PINALAGAN ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate ang pagkaka-abswelto ng Ombudsman kay dating Pangulong Noynoy Aquino sa isyu ng Disbursement Acceleration Program (DAP).

Naniniwala ang kongresista na bitin ang desisyon ng Ombudsman dahil dapat aniyang kasama ang dating pangulo at hindi lamang si dating Budget Secretary Florencio “Butch” Abad.

“It is highly unacceptable why Aquino was spared when his very signature appears on the DAP memo. His pronouncements and defense of the DAP clearly points to his authorship of the DAP,” ani Zarate.

Ayon sa mambabatas, ang finding ng Ombudsman ay maituturing pa ring kabiguan kahit pa nakasuhan si Abad dahil inabswelto naman nito ang si PNoy.

“Bitin ang decision ng Ombudsman dahil dapat kasama si Pres.Aquino sa dapat kasuhan. We are urging the Ombudsman to restudy the case and include Pres. Aquino for those to be held accountable for the DAP.”

Kwestyon pa ni Zarate ay bakit ang alter ego ang parurusahan ngunit iniligtas naman ang leeg ng nagbasbas dito.

Dahil dito, maghahain ng Motion for Reconsideration ang Bayan Muna sa sandaling makatanggap na sila ng kopya ng desisyon ng Ombudsman. MELIZA MALUNTAG

