Pagkawala ng Darna, mas masakit kesa sa pagkawala ni Luiz – Angel

HANGGANG ngayon ay hindi pa rin daw maka-move on si Angel Locsin sa pagkawala ng Darna. Bagama’t sinasabi nitong oks na siya sa bagay na ito dahil meron namang kapalit na ibang proyekto, kitang-kita sa kanyang mga post sa social media account na hindi talaga niya makalimutan si Darna.

Tila gustong-gusto na niyang gumaling ang na-damage na spine para magampanan at makahabol pa bago makapili ng bagong gaganap sa Pinoy iconic superhero ang Kapamilya network.

Noong isang taon pa raw pursigidong gumaling si Angel at hanggang ngayon ay sige pa rin ito sa kadyi-gym upang tuluyan nang gumaling.

Ilang beses na rin daw iniyakan ng aktres si Darna. Kaya kahit sinasabi nitong okey na sya, sa loob nito ay hindi pa rin siya maka-recover sa katotohanang tuluyan na ngang nawala sa kanya ang pagganap sa nasabing papel.

Samantalang nu’ng mag-break sila ni Luis Manzano, inilaklak lang daw ito ng alak ni Angel kasama ang mga kaibigan, nang mahimasmasan ay bumuti na ang kanyang pakiramdam.

Iba pa rin talaga kapag ang career ang nanganib dahil kapag nalaos ay nakasalalay ang kinabukasan, kesa sa puso na natuturuan namang umibig sa iba. ‘Yun na!

DIREK RCA, SUPER-GALING ANG DIRECTORIAL JOB SA HIWAGA

Hindi namin makalimutan ang pelikulang “Hiwaga.. Ang Paglalakbay sa Hiwaga ng Buhay” nang mapanood namin nang mag-premier ito sa Fisher’s Mall kamakailan. Ito lang kasi ang pelikulang nagpaiyak sa amin nang ilang beses.

Bida rito ang baguhang si John Mc Earl at iba pang mga actor na puro baguhan din, at direktor na bagama’t baguhan din sa mainstream cinema ay nagpakita ng galing sa proyektong ito-siya si Direk RCA na siya rin ang gumawa ng kwento.

‘Yong valedictorian speech ni John sa isang eksena na in-apload niya sa You Tube ay naging viral at humamig na nang mahigit 1-milyong views. Akala ng mga tao ay tunay yung valedictorian speech. Isang eksena pa lang ‘yan na pinaniwalaan agad ng tao. Ibig sabihin, napakagaling ng acting ng bida at napakahusay ng directorial job.

Ang Hiwaga ay showing na sa March 29 sa mga sinehan sa buong bansa na tamang-tama para sa Mahal na Araw.

Speaking of Direk RCA, ang Hiwaga ang first movie na ginawa niya. Pero bago ito ay nakagawa na rin siya ng ilang short films.

Pati ang nakaiiyak ding themesong ng pelikula ay si Direk RCA rin ang siyang nag-compose. Ayon sa kanya, nagawa niya itong isulat sa loob lamang ng tatlong minuto habang sakay siya ng eroplano papuntang Malaysia.

Paborito niya ang namayapang si Direk Wenn Deramas na mahilig gumawa ng comedy film.

“Ako kasi masayahin din akong tao. Inuna ko lang itong Hiwaga kasi talagang gusto kong ma-inspire ‘yung mga kabataan para naman markado yung first film ko, na nag-viral agad ‘di ba? Kasi may heart ‘yung movie. I want to create more inspirational movies na may tatak, ‘yung pinoy na pinoy ang istorya,” ani Direk RCA.

BARBIE FORTEZA, NAWINDANG SA MGA UMAMIN NG FEELINGS SA KANYA!

Naganap na nga ang aminan ng nararamdaman at si Barbie Forteza ang nasa receiving end nito. Sa Meant To Be, hindi makapaniwala si Billie (Barbie) na ang tatlo sa kanyang mga boss na sina Yuan (Ken Chan), Jai (Addy Raj) at Andoy (Jak Roberto) ay may gusto sa kanya.

Medyo dismayado dahil hindi pa umabot sa apat dahil hindi naman sinabi ni Ethan (Ivan Dorschner) na may gusto rinito sa kanya, pero napakahaba talaga ng buhok ni Barbie ngayon dahil bentang-benta ang mga eksena niya with the boys of Meant To Be!

May imagination na rin siya kasama ang bawat isa, at nakakarelate ito dahil nagpipigil pa kuno ang dalaga sa kanyang feelings.

Sobrang kaabang-abang ang mga eksena sa Meant To Be dahil kahit ang mga manonood ay nahihirapang pumili para kay Billie! Sino na nga ba ang makakatuluyan niya?

***

