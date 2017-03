PAGLAGO NG TURISMO, MANGYAYARI KUNG…

LUMALAGO ang bilang ng mga turista na dumarating sa Pilipinas.

Magandang puntos ito hindi lang para sa bansa kundi sa mamamayan. Malaki ang maitutulong sa ekonomya ng turismo kung bibigyan ito ng atensyon ng Department of Tourism (DoT) katulong ang Department of the Interior and Local Government (DILG).

Nakapanayam natin sa programang BALETODO sa RADYO NG BAYAN 738 kHz AM si Tourism Asec. RICKY ALEGRE kamakailan at nakatutuwa ang resulta ng paglago ng turismo. Nag-iikot sa bansa si Asec. Alegre para matiyak na nakikiisa ang mga lokal na gobyerno sa pagsususlong ng iba’t ibang uri ng turismo sa bansa.

Ang Pilipinas ang may pinakamahabang dalampasigan sa mundo. Karamihan sa mga turistang dayuhan ay gusto sa dagat ng bansa dahil sa angkin nitong kagandahan. Lamang, maraming lugar pa ang tila hindi nabibigyan ng pansin ng mga lider ng bayan at lungsod na malapit o may dalampasigan.

Kaya naman panukala natin sa DoT at DILG na pasimulan nila ang pagsasanay, pagtuturo at pamamahala sa turismo sa kanilang lokalidad. ‘Yun bang matuto ang tao na mag-alaga ng kanilang mga lugar, lalo na ang malapit sa dagat.

Isa sa maaaring gawin ng DoT at DILG ay pulungin ang lahat ng gobernador at alkalde na simulan ang pagtuturo sa kanilang mamamayan ng tamang pagsusulong ng turismo.

Magtakda ng kontes sa mga bayan at lalawigan. Pinakamalinis, pinakamaayos at pinakamagandang pasyalan at libangan ng mamamayan at dayuhang turista sa ating bayan.

Kapag nagawa ito, malulutas ang problema sa trabaho dahil sa turismo, lahat ng mamamayan ay maaaring lumahok.

Magkakaroon ng mga tindahan, restawran, hostels o hotels sa kanilang mga lugar na titirhan ng mga turista.

Maski ang mga nagluluto ng kakanin, gumagawa ng sorbetes, mga palamuti tulad ng kuwintas, pulseras o hikaw na ‘yari sa sea corals at marami pang mga bagay ay mailalako nang direkta sa mga turistang lokal at dayuhan.

Gayundin ang mga gumagawa ng mga t-shirt, shorts, sombrero, disenyo at iba pa na gusto ng mga turista ay maibebenta rin. Ang mga Filipino ay mapanlikha ng magagandang bagay at gamit. Kaya natin iyan.

Ang paglago ng turismo sa bansa ay mangyayari kung ang mga naturang ahensiya ay kikilos at gagawa ng paraan sa tamang pagsasanay ng mamamayan. Higit sa lahat, alagaan ang mga lugar nang may malalim na hango ang ating kasaysayan na siyang dinarayo ng mga turista. BALETODO/ED VERZOLA

