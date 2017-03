Pagpatol kay Trillanes, aksaya sa panahon – Usec. Abella

PARA kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, pag-aaksaya lang ng panahon ang pagpatol sa sinabi ni Sen. Antonio Trillanes na mai-impeach si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa darating na Mayo dahil sa isyu ng pagpatay noong alkalde pa lamang siya ng Davao City.

“Mr. Trillanes is prone to make such statements. Let’s go on to other things. Thank you,” ani Usec. Abella, sabay tawa nito.

Sa ulat, sinabi ni Sen. Trillanes na hindi naman siya fortune teller subalit malakas ang kanyang pakiramdam na ang Lascañas testimony ang magmumulat sa sambayanang Filipino para suportahan ang napipintong paghahain ng impeachment complaint laban sa Punong Ehekutibo.

Idinaan na rin ni Usec. Abella sa tawa ang pinalutang ni Trillanes na may 12 government officials ang diumano’y affiliated sa Communist group na gagamitin ang kanilang pondo para patalsikin sa puwesto si Pangulong Duterte.

“You know, some of these statements tend to become rather colorful, so it should be avoided,” anito.

Hindi naman aniya binitbit ni Pangulong Duterte sa cabinet meeting ang personal na pag-atake ni Sen. Trillanes sa kanyang kapatid na si Jocelyn Duterte.

“As far as I know, I haven’t heard him make any comments regarding the matter. Wala po siyang binabanggit, wala siyang sinasabi unless maybe it’s done privately. But Cabinet wise and even during political — during public interactions, he has not made any comment, as far as I know, as far as I know,” pahayag pa ni Usec. Abella.

Iwas-pusoy naman si Usec. Abella sa pagbibigay ng komento sa kung paano niya ilarawan si Senador Trillanes bilang senador ng bansa.

“We should leave that alone. You know, it’s not really within my purview to be making comments or giving opinions. I’ll try to keep it within official statements. Thank you,” lahad nito. KRIS JOSE

