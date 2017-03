Pagpupulong ni Digong, Misuari naunsiyami

NAUNSIYAMI ang dapat sana’y pangalawang pagpulong nina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Moro National Liberation Front (MNLF) founding chairman Nur Misuari.

Nauna nang itinakda ang meeting nina Pangulong Duterte at Misuari kamakalawa, Marso 24.

“I will talk to Nur Misuari tomorrow or tonight,” ayon kay Pangulong Duterte sa kanyang naging talumpati sa Kaamulan Festival celebration in Malaybalay, Bukidnon.

Hindi naman binanggit ni Pangulong Duterte kung ano ang magiging agenda ng kanyang pakikipagpulong kay Misuari.

Sa kabilang dako, nabanggit naman ni Pangulong Duterte ang ginagawang pagsasa-ayos ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) sa kanilang panukala na federal structure of government.

“I’ll be frank with you, if we don’t give it to the Moro… we don’t give the federal, we won’t achieve… we will never have peace in this land,” ani Pangulong Duterte.

Hindi naman malinaw kung kasama si Misuari sa naging panukala ng MILF na federal structure of government.

Matatandaang nagkita at nagka-usap sina Pangulong Duterte at Misuari noong nakaraang Nobyembre ng nakaraang taon. KRIS JOSE

