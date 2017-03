Pahayag nina Pang. Duterte, Australian FM Julie Bishop sa war on drugs tugma

WALANG contradiction ang mga pahayag nina Pangulong Rodrigo Duterte at at Australian Foreign Minister Julie Bishop.

Bago tumulak patungong Myanmar, sinabi ng pangulo na hindi nila napag-usapan ni Bishop ang isyu sa human rights at maging ang extrajudicial killings na bunga umano ng pinaigting na kampanya ng administrasyon kontra sa iligal na droga.

Pero sa pahayag ni Bishop, sinabi nitong mahaba ang kanilang naging usapan ni DDuterte sa kampanya sa iligal na droga.

Ipinaabot rin aniya ng Australia ang kanilang pagkabahala sa mga kaso ng EJK sa bansa.

Ayon kay presidential spokesman Ernesto Abella, walang contradiction kundi magkaibang perspektibo lamang umano ang naging pananaw nina Pangulong Duterte at Bishop.

Binigyang-diin ni Abella na dahil naging produktibo ang pulong ng dalawa sa maraming issue ay minarapat ng pangulo na hindi nalang banggitin ang issue sa war on drugs o human rights.

Sa kabuuan ayon kay Abella, naging positibo ang pag-uusap ng dalawa at nagkasundo na paigtingin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Australia.

“There was no contradiction between the Australian official and the Philippine president, just a difference in perspective. Since they had a productive dialogue which emphasized possible areas of constructive cooperation on the war against illegal drugs.” Dagdag ni Abella.

Matatandaang noong nakaraang linggo lamang, nag-courtesy call si Bishop sa Pangulo sa Panacan, Davao. JOHNNY ARASGA

