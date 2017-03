Palasyo kay Sen. de Lima: Tigilan na ang panloloko sa sarili

PINAYUHAN ng Malakanyang ang detinadong si Sen. Leila de Lima na sulatan ang sarili at sabihan ito na tigilan na ang panloloko sa kanyang sarili at sa taumbayan.

Sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na kailangang tanggapin ni Senador de Lima ang katotohanan na siya mismo ang gumawa ng kanyang sariling kumunoy na kinasadlakan nito ngayon.

Bukod dito, nagdudumilat aniya sa survey na kalahating milyon ang nais na manatili siya sa kulungan habang 5,000 lamang ang gusto na siya ay makalaya.

“She is paying a karmic debt,” ayon kay Sec. Panelo.

Sa isang pahinang handwritten letter ni Senador de Lima kay Pangulong Duterte, sa Philippine National Police (PNP) at sa mga presidential defenders ay hayagang kinastigo nito ang lantarang pagtanggi na ang nangyayaring pagpatay sa mga pinaghihinalaang drug offenders ay kagagawan ng gobyerno.

“Stop insulting our intelligence… Stop fooling our people and the rest of the world. As I keep on saying — truth has become the first major casualty in their so-called war on drugs,” anito.

Ang liham ni Senador de Lima ay inilabas matapos na ipalabas naman ng New York-based Human Rights Watch ang kanilang report ukol sa giyera ng pamahalaan sa illegal na droga.

Ang ulat ng international human rights group na nagbibigay ng maling ebidensiya ang kapulisan upang mabigyan ng katarungan ang labag sa batas na pagpatay ng mga ito na may kinalaman sa giyera sa illegal na droga na nagresulta ng pagkamatay ng 7,000 katao. KRIS JOSE

