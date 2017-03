PANELO, INALOK NG P50M PARA PALUSUTIN SI MAYOR CALIXTO (2)

ANG paggulong ng kaso laban sa kampo ni Calixto ay resulta ng rekomendasyon noong Nobyembre 23, 2013 ni Head Executive Assistant Rehan Balt Lao ng Office of the Undersecretary for Legislative Liaison, Public Affairs and Special Concerns ng DILG kay Martinez na may sapat na katibayan laban kay Calixto sa pag-abuso sa kapangyarihan, misconduct in office at gross neglect of duty, gayundin ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod na lumagda sa Resolution No. 2030 noong Agosto 12, 2013 na nagbigay-kapangyarihan kay Calixto na tanggapin ang alok ng SMLI at lumagda sa isang Joint Venture Agreement (JVA) para sa P54.5-bilyong proyekto sumasaklaw ng 360 ektaryang lupain sa Pasay City.

Ang “krimen” sa proyekto ng SMLI ay hindi ito dumaan sa tamang proseso alinsunod sa itinakda ng batas, ngunit itinuloy pa rin nina Mayor Calixto ang proyekto batay sa “dahilan” ng SMLI.

Ayon sa isang consultant ni Mayor Calixto na kanyang sinibak nang sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang eleksyon, ipinagmamalaki ng kampo ni Calixto na tinanggap na sila sa partido ni Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III na PDP – Laban, karagdanang dahilan bukod sa iaalok na P50-milyon kay Panelo upang tiyak na maibasura ni Panelo ang kaso laban sa kampo ni Calixto.

Kung alam lang ni Sen. Pimentel na ang bata ni Calixto na si Bong Serrano ang nagmaniobra ng dagdag-bawas laban sa kanya noong halalang 2007, kaya naungusan ni Miguel Zubiri si Pimentel sa pagkasenador.

Kung ako si Koko, hindi ko tatanggapin si Calixto at ang kanyang tropa, sapagkat lilipat lamang ang mga ito sa PDP – Laban upang matuloy ang Pasay Reclamation na ang kikitain ay pwede pang gamitin sa destabilization plot ng LP laban kay Duterte.

Kung tutuusin, dapat matagal nang nakakulong si Serrano sa election fraud na ginawa kay Pimentel. Itatalaga umano si Serrano na City Administrator para matiyak na Calixto na naman ang mananalo sa halalang 2019 para matuloy ang reklamasyon ng Manila Bay. BADILLA NGAYON/NELSON BADILLA

