Pang. Digong, handang isakripisyo ang P70B kita sa minahan

NAKAHANDANG isakripisyo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang P70-bilyong kikitain ng gobyerno sa minahan para lamang manatili si Sec. Gina Lopez sa DENR.

Sa naging talumpati ni Pangulong Duterte sa inagurasyon ng PTV Cordillera Hub Romulo Drive, Lualhati Compound sa Baguio City, matapos pasinayaan ang bagong PTV Cordillera hub sa lungsod na ito, sinabi ng pangulo na, “We can live without it. I would rather follow Gina. Maghanapbuhay na lang tayo ng iba, get the P70-billion somewhere else and preserve the environment. ‘Wag na tayong magbolahan.”

“The problem is nakita ko ang kalbo until now, malayo na iyang binutas ninyo diyan because it’s an open pit. Pagka ganoon, I have to support Lopez. And I cannot help you. Let me just add that all you contribute to the country is about P70-billion in taxes. We can live without it,” giit pa ng pangulo.

Nangangako rin siyang tutulungan ng gobyerno ang mawawalan ng trabaho sa mining industry sakaling tuluyang ipasara ang mga ito.

“If you have something in mind about Gina Lopez, kindly rethink. Look at her passion,” ani Duterte.

Sa ambush interview, nilinaw nitong walang intensyon ang gobyerno na ipasara ang minahan dahil may batas na pinapayagan ito. KRIS JOSE

loading...