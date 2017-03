Pangakong pagtuldok sa endo, muling pinagtibay ni Digong

MULING pinagtibay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang pangakong tutuldukan na ang hindi patas na practice ng labor contractualization.

Nakipagpulong si Pangulong Duterte sa mga manggagawa nitong nakaraang Lunes, Pebrero 27, sa Malakanyang kung saan ay tiniyak nitong tutuparin na niya ang pangako niyang ito.

Sinabi ni Presidential spokesperson Ernesto Abella na ang kauna-unahang pulong ni Pangulong Duterte sa grupo ng mga manggagawa na umabot nang tatlong oras ay “free-flowing, frank, and cordial.”

“After decades of consistent struggle against the epidemic of contractualization, workers may finally get their demand for its total prohibition as the President in his first audience with workers groups Monday evening left no doubt that he is not only targeting endo but indeed to end categorically end all forms of contractualization, including middleman agencies,” ayon kay Usec. Abella.

Sinabi pa niyang makailang ulit na pinalakpakan ng labor groups si Pangulong Duterte.

Sa pulong pa rin ay inilatag ni Pangulong Duterte ang kanyang political capital.

Hangad ni Pangulong Duterte na maging pamantayan sa isang trabaho ang direct hiring.

Nais din niyang isertipika bilang urgent ang House Bill No. 4444 o an act prohibiting all fixed-term contracts and criminalizes violations. KRIS JOSE

