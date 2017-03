Pangulong Duterte present sa graduation ni Kitty

SA KABILA ng hectic na schedule ay dumalo pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa graduation ng kanyang bunsong anak na si Veronica “Kitty” Duterte.

Kasama ni Pangulong Duterte ang kanyang common-law wife na si Cielito “Honeylet” Avanceña na nagpunta sa Stella Maris Academy sa Brgy. Obrero sa Davao City kung saan nagtapos si Kitty Duterte.

Si Kitty Duterte ay tumanggap ng award na best in current events” at best in Chinese.

Kabilang din siya sa honor roll.

Samantala, bago natapos ang seremonya ng graduation ni Kitty ay umawit rin ng “Happy Birthday” ang mga mag-aaral bilang pagbati sa pangulo na magdiriwang ng kanyang 72nd birthday sa Marso 28. KRIS JOSE

