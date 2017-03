PANINIRA VS DIGONG NAKAUUMAY

MALIWANAG pa sa sikat ng araw na may tusong kilusan na puntirya ang pagkasira ng imahen at panggugulo sa kalakaran ng gobyerno.

Ngunit nakukuha pang magkaila ng mga kalaban ni Presidente Duterte kahit kaliwa’t-kanan ang ginagawa nilang pag-atake kay Manong Digong.

Mabuti na lang at wala namang kinahihinatnan ang mga taktika ng mga traydor na iyan.

Sawang-sawa na kasi ang taumbayan at bukong-buko na ang mga agenda laban sa Pangulo.

Walang mangyayari riyan sa filing ng impeachment complaint against the President, which is nothing but an act of desperation to undermine the credibility of Pres. Duterte.

‘Di nakapagtataka at natawa na lang tuloy si Sen. Ping Lacson sa anya’y suntok sa buwan.

So, after this clown claimed his 15-minutes of fame in filing this impeachment garbage, what’s next?

Bago niyan ay naghakot sila ng mga bayaran sa EDSA noong February 25 anniversary ng 1985 fake “People’s Power,” walang nangyari kundi nagpasikat lamang ang isang laos na singer-composer.

Nagsawa na ang taumbayan may 31 years na mula nang tumalilis si Marcos at namatay sa Hawaii sa sakit na lupus.

Heto pa rin ang Pilipinas pagkatapos halinhinang umupo ang mga mas korap at mas kurakot.

Ginawa na rin nilang circus freak show ang Senado, starring ang mga payasong sina Matobato and Lascañas.

At nagkalat naman ng tsismis itong si Leni Robredo sa United Nations at international human rights groups para sa kanilang black propaganda. Hindi na nahiya sa pagkakalat ng basura!

Binabaligtad ang katotohanan sa matagumpay na kampanya laban sa illegal drugs at tinagurian itong “genocide” o pagpatay sa mga inosenteng tao.

Bumaba ang mga insidente ng krimen habang ang “Shabu Queen” ay panay pa rin ang pagngakngak sa Camp Crame.

Sawang-sawa na po ang taumbayan!!! DEADSHOT/ERWIN TULFO

