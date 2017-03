PARA SA KAUNLARAN

DINALUHAN ng mga estudyante mula sa iba’t ibang mga paaralan ang 2nd Philippine Engineering Student Congress na isinagawa ng Technological Institute of the Philippines kasama ang Jobstreet.com sa pangunguna ni Angelo Lahoz, SVP of TIP, Yolanda Buyco, Marketing Manager, Seek Asia, at Rowena Cielo Sonza, Marketing Manager ng Jobstreet.com Philippines, na layuning makahanap ng mga trabaho partikular sa larangan ng engineering ang mga bagong graduate na mga estudyante na may temang, “Better Engineers for a Better Philippines.” EDGAR RABULAN