Parang fairy tale ang buhay

SOBRANG nakaka-inspire ang kwento ng buhay ng Pinoy Big Brother Lucky 7 Big Winner na si MayMay Entrata pagkatapos ipalabas sa “Maalaala Mo Kaya” last Saturday.

Parang fairytale pala talaga ang lifestory ni MayMay.

“Talagang masasabi ko na totoo ang fairy tale. Talagang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo ba ‘to, ha? Totoo ba? Kasi talagang, my God!

Tumitingin lang ako sa TV ng big winner tapos masaya na ako para sa kanila. Tapos naramdaman ko na po ‘yung nararamdaman nila. At masasabi ko po na masasama ko siya mga priceless treasures ko po sa buhay ko,” sabi ni MayMay.

Hindi lang ‘yun ang nararanasan ni MayMay ngayon dahil sa unang pagkakataon ay sumabak na rin siya sa seryosong aktingan sa MMK.

MayMay played as herself sa kanyang lifestory sa programa ni Charo Santos.

Si Vina Morales ang gaganap na ina ni MayMay sa MMK, habang ang veteran actor naman na si Dante Rivero ang lolo niya. Kasama rin nila sina Ces Quesada, Paul Salas, Marc Acueza, Kita Balinger, Raven Cajuquiran, Johan Santos, Bianca Bentulan at Harvey Bautista.

Samantala, marami ang nagaabang sa kwento ni MayMay sa MMK kung may ipapakita rin tungkol sa kanyang lovelife. Sad to say, hindi na ‘yun isinama sa kwento niya sa longest drama anthology sa ABS-CBN.

Although now, inili-lilnk siya sa kapwa niya PBB housemate na si Edward Barber. Say niya, magkaibigan lang daw talaga sila ni Edward.

Naging close daw siya kay Edward dahil nagustuhan niya ang ginawang pag-comfort sa kanya ng binate.

“Siya talaga ‘yung unang-unang magko-comfort sa akin. Kaya ‘yun ang nagustuhan ko sa kanya. Talagang ano, magaling po siyang mag-comfort.”

Pero handa na ba siiyang magka-boyfriend?

“Ah, ang pamilya ko po muna!” natatawang sabi ni Maymay. Hindi pa tapos yung mga pangarap ko po. Aral po muna,,” sagot ni MayMay.

—oooOooo—

Nag-tie sina Lipa Congresswoman Vilma Santos at Charo Santos sa Pinakapasadong Aktres ng 19th PASADO Awards. Winner si Cong. Vi para sa pagganap niya sa pelikulang “Everything About Her” habang si Charo naman sa “Ang Babaeng Humayo.”

Tinalo nila ang iba pa’ng nominado sa kategoryang ‘yan sina Angel Locsin (Everything About Her), Eugene Domingo (Ang Babae sa Septic Tank 2), Bea Alonzo (How To be Yours) at Angelica Panganiban (The Unmarried Wife).

What a coincidence naman na parehong Santos ang Best Actress winners sa Pasado Awards this year. Say nga namin sa mga guro behind Pasado na sana win na rin sa kanila si Judy Ann Santos sa pelikulang “Kusina.’ Para tatlong generations ng ‘Santos’ ‘di ba?

Ang siste, sa katehoryang Pinakapasadong Aktor pala may triple-tie. At sila ay sina Piolo Pascual (Hele Sa Hiwagang Hapis), Allen Dizon (Iadya Mo Kami) at Enrique Gil (Dukot).

Kung hindi kami nagkakamali, this will be the first time na makakatanggap si Enrique ng Best Actor award. Kinabog niya ang iba pa’ng nominado na sina Ricky Davao, Gerald Anderson at John Lloyd Cruz sa ‘Hele.’

Pinakapasadong Katuwang na Aktor ay nakuha naman nina Paulo Avelino (The Unmarried Wife) at Zanjoe Marudo (The Third Party).

Pinakapasadong Katuwang na Aktres naman sina Barbie Forteza (Tuos) at Aiko Melendez (Iadya Mo Kami).

Winner din si Coco Martin bilang Pinakapasadong Simbolo sa Kagandang Asal at Pinakapasadong Aktor sa Teleserye. Pasado Gawad Dangal ng Kabataan naman sina Maine Mendoza at Alden Richards.

Just imagine kung gaano karaming security ang kailangan sa awards night ng Pasado na gaganapn sa Dela Salle University with all the popular stars na dadating to receive their trophies/plaques, huh..

Pero sabi ng mga organizers, aayusin daw nila ng maigi para lahat ay ma-accommodate nila at walang untoward incidents na mangyari. SWAK NA SWAK/ JULIE BONIFACIO

