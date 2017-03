PATOK NA NAMAN SI DIGONG

‘DI nakapagtataka na lumitaw na patok si Pangulong Duterte sa isinasagawa ng TIME Magazine na poll on the Most Influential People in the world.

Alam nating ‘yan ay dahil nararamdaman na natin ang pagbuti ng ating pamumuhay sa loob lang ng siyam na buwan ng Duterte administration.

Hindi na sorpresa na kilalanin si Manong Digong bilang isa sa pinakamaimpluwensiya na tao sa balat ng lupa kahanay ‘yung mismong mga lider ng iba’t ibang bansa, kabilang na ang mga pinuno ng ating ASEAN neighbors na China and Russia.

At iyan nga ay dahil sa ginagawa niyang pagsusulong ng tunay na pagbabago.

Samantala, ang inyong lingkod ay nakatatanggap din ng atensyon sa isang grupo na supporter ni Leni Robredo na nagpetisyon sa managements ng Facebook, YouTube at Twitter para ako’y pagbawalan na makapagpahayag sa aking mga komentaryo.

At iyan ay dahil ako raw ay masyadong biased kay Presidente Duterte.

Ang grupong ito ay sumulat din sa TV5 at Radyo5 management para ako’y tanggalin bilang news anchor at commentator.

Tell you what, I welcome such petition because I believe in freedom of expression. Karapatan nila na magpahayag ng kanilang saloobin.

Nakalulungkot lang na ang gusto nilang mangyari ay tanggalan ako ng karapatan na magpahayag ng aking saloobin at paninindigan bilang journalist, brodkaster at komentarista.

Much as I respect their right to freedom of expression, I despise their stupidity in letting themselves be exploited by Robredo’s handlers.

Dapat maisip ng grupo ng yellow trolls na ito na sila ay ginagamit lang ng handlers ni Robredo na kabilang sa Liberal Party bigwigs na desperadong iluklok ang illegitimate VP sa presidency.

At ang ginagawa nilang ‘yan ay para mailigtas ang kanilang mga sarili sa mga kaso ng korapsyon at maibalik uli tayo sa daan ng kabuktutan!!! DEADSHOT/ERWIN TULFO

