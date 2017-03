PEDICAB, TRICYCLE AT KULIGLIG SA COUNTERFLOW

ANG mga samu’t saring reklamo ng taumbayan ang bibigyan po natin ng daan sa espayong ito para naman kahit papaano ay maiparating natin ang kanilang mga hinaing sa mga kinauukulan.

Kasunod nito ang inaasahan nating kaukulang aksyon ng mga kinauukualan sa mga reklamo o hinaing sa mga nakikita nilang na hindi magandang mga kaganapan sa kani-kanilang pamayanan.

May kinalaman sa mga pedicab, tricycle at kuliglig ang unang reklamo. Nagka-counter flow ang mga ito sa mga pangunahing lansangan na pinagmumulan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko.

Dear Mr. Juan de Sabog, una sa lahat ay magandang araw po sa inyo. Gusto ko sanang bigyan ninyo ng pansin at maiparating kina Manila Mayor Joseph “Erap” Estrada at kay Manila Traffic and Parking Bureau (MTPB) chief Dennis Alcoreza ang mga pedicab, tricycle at kuliglig na nagka-counter flow sa Vito Cruz sa may De La Salle University (DLSU) at sa ilang lugar sa Maynila. Halos nagtriple ang mga buwisit na sasakyan na ‘yan imbes na mawala simula nang mag-operasyon ang mga pulis makalipas ng isang buwan.

Tila mga ningas-kugon lang ang mga awtoridad dahil makalipas lang ng isang buwan ay muli na namang nagkalat ang mga de-padyak at tricycle sa gitna ng kalsada na dahilan ng pagbuhol-buhol na naman ng trapik sa Maynila.

Ang hinala nga naming mga motorista at mananakay ay mukhang balik na naman ang kaliwa’t kanang “tong-collection” sa mga sasakyang ‘yan.

Sana ay mabasa ito nina Mayor at Alcoreza. Salamat po.

BOOKIES SA LAGUNA,TULOY PA RIN

Sa kabila ng hindi pagtanggap ng mga lagay na galing sa operasyon ng bookies ng Small Town Lottery (STL) ni Laguna Provincial Director (PD) Supt. Joel Pernito ay patuloy pa rin na nag-o-operate ang STL nitong si Onad sa Liliw, Laguna.

Pero ang tanong, kanino ibinibigay ng umiikot na bagman/collector ni Col. Pernito ang mga timbre mula sa bookies ng STL?

oOo

