Pinagpipyestahan ang vienna sausage-sized nota!

PINAGPIPIYESTAHAN pa rin ng mga netizen ang vienna sausage-sized na nota ng basketbolerong si Kiefer Ravena, na ibunuking ng isa niyang ka-chat na mahilig magbuyangyang sa private messaging app na Viber.

Ngayon nga ay inuudyukan ng mga galit na galit na netizen ang kanyang dyowa, ang volleyball player na si Alyssa Valdez, na hiwalayan na siya. Hindi raw katanggap-tanggap sa kanila ang ginawa ng basketbolista.

Naunang pumutok ang isyu tungkol kay Kiefer nang ipost ng kanyang ka-chat ang screenshot ng nakabuyangyang na vienna sausage-sized niyang nota kasama ang kanyang larawan sa collage.

Nasa screenshot rin ang conversation ni Kiefer at ng kanyang babaeng kakilala at dito ay nakikiusap ang mabogling player na tanggalin na huli ang kanyang post, na kung saan makikita ang nakabuyangyang niyang vienna sausage-sized na nota.

Hanggang sa presstime ay wala pang opisyal na pahayag si Kiefer, maging ang kanyang girlfriend na si Alyssa Valdez, ukol sa paglabas sa publiko ng less than average-sized na nota ng basketbolista.

Lumalakas muli ang ugong na nagkabalikan na sina John Lloyd Cruz at Angelica Panganiban, matapos lumabas ang bagong larawan na nakikita silang magkasama sa social media site na Instagram.

Kasama ng dalawa sa larawan si Julia Montes, na nag-celebrate ng kanyang kaarawan nitong March 19. Magkasama sina Angelica at Julia sa upcoming Kapamilya teleserye na “Victims of Love.”

Nananatiling tikom ang bibig nina John Lloyd at Angelica ukol sa real score sa kanilang dalawa, ngunit sa isang panayam noong nakaraang, nasabi ni Angelica na hindi niya inaalis ang posibilidad na magkabalikan nga sila ni Lloydi.

Para kay Rafael Rosell, mas mabuti pa ang mag-tsongki kaysa sa magpakasenglot sa alak.

Sinabi ito ng Kapuso actor nang tanungin siya patungkol sa isyu ng death penalty law, na kanyang tinututulang muling ipatupad.

“Wala na ‘yung plunder, wala na yung rape, so ano na lang ang sakop ng death penalty? I think we’re in a state na confused tayo kung ano ang droga at kung ano ang gamot.

“Sa States gamot na ang marijuana, sa Europe, gamot na rin siya. So, kung may magpagamot dito sa Pilipinas, ano? Is he now qualified for the death penalty? Sino ang qualified para manghusga?” tanong ni Rafael.

Matatandaang ganito ang naging kaso ni Mark Anthony Fernandez, na nahulihan ng marijuana sa Angeles City at ngayo’y kasalukuyan pa ring nakapiit sa Pampanga Provincial Jail. Sa depensa ng aktor, sinabi niyang kaya lamang siya gumagamit ng tsongki ay para maiwasan na magkaroon siya ng kanser.

Isang magandang ehemplo ang Netherlands, ani Rafael, na kung saan open ang paghitit ng marijuana sa mga pampublikong lugar.

“Kapag pumunta ka sa lugar kung saan may mga nag-iinuman, chances are magkakaroon ng kaguluhan, samantalang sa mga may gumagamit ng marijuana, tahimik lamang.

“Maayos na nag-uusap ang mga nandoon. Tungkol sa mga magagandang lugar sa Europe, nag-uusap about books, movies, yung ganun,” paliwanag ng Kapuso actor.

Para kay Rafael, mas maganda kung tingnan ng gobyerno ang kagandahang dulot sa katawan ng marijuana, na legal ang pagbenta sa marami nang bansa. Kumpara aniya sa alak, na walang mabuting maidudulot sa katawan.

