Plunder, rape at treason pwede pa maihabol

MAAARI pa ring maisingit sa death penalty bill ang mga kasong plunder, rape, treason.

Sinabi ni Mindoro Occidental Rep. Reynaldo Umali, chairman ng House Justice Committee na pwedeng maisingit sa nasabing panukala ang tatlong kasong nabanggit lalo pa kung aapela si Pangulong Rodrigo Duterte.

“Everything is possible during the bicameral conference committee, but I don’t want to preempt the decision of the bicameral panel at proper time,” ani Umali.

Nitong nagdaang Miyerkules ay inaprubahan sa pamamagitan ng viva voce vote sa ikalawang pagbasa ang HOuse Bill 4727 o ang panukalang nagbabalik sa parusang kamatayan.

Lahat ng nagtanong at nagtangkang magpasok ng amendments ay binigong lahat ni Umali na inalmahan ng mga kongresistang tutol sa nabanggit na panukala.

Umaasa si Umali na ipaaabot ni HOuse Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez kay Pangulong Duterte kung bakit naiwan na lamang ang drug related cases sa sasakupin ng death penalty.

“That is the overwhelming consensus of members of the super majority. If we will be called by the President, we will explain that to him. But for sure the Speaker will take charge of that,” sinabi pa ni Umali,

Maging ang mga kongresistang pabor sa panukala ay nadismaya rin nang alisin ang plunder at rape maging ang treason.

Nitong Biyernes ay nagtanong si Pangulong Duterte kung bakit hindi naisama sa panukalang pagpapanumbalik sa bitay ang mga kasong rape at plunder.

Umaasa naman si House Senior Deputy Minority Leader Lito Atienza na umaasa pa rin siyang makukunsensya ang mga kongresista at iurong ang kanilang boto pabor sa death penalty bill pagdating sa ikatlong pagbasa. MELIZA MALUNTAG

loading...