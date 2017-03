POETIC JUSTICE

SUMUKO si Supt. Marvin Marcos at ang 18 pang pulis matapos ilabas ang arrest warrants laban sa kanila para sa pagpatay kay Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa.

Bitbit ang search warrant, sinalakay ni Marcos at ng kanyang mga tauhan ang mga selda nina Espinosa at ng isang preso, si Raul Yap, sa sub-provincial jail ng Baybay madaling araw noong Nobyembre 5 dahil umano sa mga report na patuloy ang dalawa sa pagbebenta ng iligal na droga kahit nakakulong.

Ayon sa grupo, nakipagbarilan sina Espinosa at Yap sa mga pulis kahit madilim ang mga selda dahil nakapatay ang mga ilaw. Ang mga pulis ni Marcos ay napilitan daw gumanti ng putok.

Pero ang Senate inquiry at ang imbestigasyon na isinagawa ng National Bureau of Investigation ay hindi naniwala sa kanilang alibi, at ibinunyag na hindi armado sina Espinosa at Yap nang maganap ang raid.

Si Marcos at ang kanyang mga tauhan ay napatunayang nagkasala ng grave abuse of authority at premeditated killing sa mga biktima.

Kakatwa na pansamantala silang inilagay sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group Region 8 (CIDG-8) kung saan sila dating nakatalaga, at pinamumunuan noon ni Marcos nang mapaslang si Espinosa. Ipiniit sila nang walang piyansa.

At tulad ng ibang mga ikinukulong, sumailalim sila sa proseso ng fingerprinting, documentation, mug shot at medical examination.

Dapat purihin ang mga tagausig at si Judge Carlos Arguelles ng Regional Trial Court (RTC) Branch 14 ng Baybay City sa paggamit ng kanilang kalayaan sa pagsasampa ng kaso at pag-iisyu ng arrest warrants, sa kabila ng posibilidad na magalit si President Duterte sa kanila.

Ilang ulit sinabi ni Pang. Duterte na sinusuportahan niya si Marcos at ang kanyang mga tauhan, ipagtatanggol ang mga pulis at militar, at sasamahan silang bumaba sa bunganga ng impiyerno kung kinakailangan, dahil siya ang nag-utos ng digmaan sa droga.

Paano kung makulong si Supt. Marcos at ang kanyang grupong pulis sa mismong panlalawigang piitan kung saan namatay sina Espinosa at Yap, at mapailalim sa kustodiya ng mismong mga opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) na kanilang dinis-armahan, inutusang humarap sa pader at hiniya?

May mga nagsasabi na “poetic justice” ito.

Panalangin ko lang na huwag silang masilbihan ng search warrants sa loob ng kanilang mga selda.

* * *

SHORT BURSTS. Para sa mga komento o reaksyon, mag-email sa firingline@ymail.com o mag-tweet sa @Side_View. FIRING LINE/ROBERT ROQUE, JR.

loading...