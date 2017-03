Pokwang nag-init ang ulo sa na-late na co-star at binanatan ang blogger!

HINDI na nakapagpigil si Pokwang at binanatan ang blogger na si Fashion Pulis sa kanyang Instagram post kaugnay sa isang impormasyong pinoste ng blogger at binanggit ang pangalan ni JC Santos ng ABS-CBN ang rason nang pag-init ng ulo ng comedienne actress.

Sinabi ni Pokwang sa caption ng dalawang layout photo ni JC at ang kuha sa loob ng studio ng I Can Do That na hindi tama ang balita ng naturang blogger. “Maling impormasyon dahil napakabait ng batang ito!! Masipag at mapagpakumbaba, sana alamin ng tama hahahaha! Kalerki, I love @j.c.santos!” say ni Pokwang.

Bago pa ipinagtanggol ni Pokwang si JC nag-shoutout ang komedyana sa kanyang IG tungkol sa inireklamo niyang pagdating ng late ng isa niyang kasamahan sa trabaho. Hindi binanggit ni Pokwang sa kanyang post ang pangalan ng na-late na co-star pero halatang uminit talaga ang ulo nito.

Sabi pa ni Pokwang sa kanyang post.

“Isa sa reklamo para umasenso…wag ka male-late!! Alam ko hindi ako super-sikat, hindi rin ako super-mega-to-the max na mahusay na artista, pero isa lang ang masasabi ko, hindi ako nale-late kasi mahal ko ang trabaho ko paaaakkk! ‘Yun na!”

Maaaring masabi na kasamahan ni Pokwang sa reality show na I Can Do That ang sinasabi niyang na-late dahil studio ng nasabing reality show niya ito pinoste.

Pero paglilinaw ni Pokwang na hindi si JC ang pinatatamaan niyang nale-late dahil mahal niya ang aktor na naging anak niya sa natapos na seryeng Till I Met You nina Nadine Ilustre at James Reid.

Hindi na nagbigay pa ng clue si Pokwang kung sino itong co-star na nale-late sa trabaho.

***

Nadudurog ang puso ni LJ Moreno-Alapag nang dalawin ang pinsang si Mark Anthony Fernandez na kasalukuyang nakakulong pa rin sa Pampanga sa salang pagdadala raw diumano nito ng marijuana sa kanyang kotse.

Dumalaw si LJ kay Mark before Christmas last year at gustong-gusto niyang bumisita uli sa pinsan.

“Siyempre, nakaka-ano, kasi lagi niyang sinasabi na, ‘help me get ou’” ganyan, so parang nakaka-break ng heart. Sabi ko nga kay Jimmy (husband ni LJ). I wanna see him again but it`s like, parang ano, parang ang hirap kasi, di ba, yun nga, nakakaawa kasi you know, you look so helpless talaga na nandu`n and you can`t do anything naman pero you wanna visit,” say ni LJ.

Ang Tita Alma Moreno (mother ni Mark) nga raw niya ay kumuha na ng bahay malapit sa presinto ni Mark para madaling madalaw ang anak. Wala pa raw alam si LJ kung ano na ang mangyayari sa kaso ni Mark. Ang alam niya ay nagkaroon ito ng hearing recently.

Sana nama’y tulungan ng mga producer ang kalagayan ni Mark na nagdudusa pa rin sa loob ng kulungan.

Kapag ang isang artista ay nagbibigay ng grasya sa isang production ay kung anu-anong papuri ang ipinupukol dito.

Minsan din naman nagbigay ng grasya si Mark sa mga producer at sana naman ay mabigyan pansin ang kalagayan ng aktor.

Kung nabubuhay siguro ang ama ni Mark, ang namayapang si Rudy Fernandez ay hindi ito titigil para mabigyan ng tamang abogado ang anak.

***

Makikita sa Instagram account ng actress na si Ina Feleo ang pino-post niyang work-out photos dahil sobra ang dedication niya sa kanyang kalusugan kaya napapanatili ang magandang pangangatawan.

At para mai-share ni Ina ang kanyang mga sekreto to stay fit, nag-launch siya ng kanyang sariling YouTube channel kung saan nagbibigay siya ng tips sa pagwu-workout at pagpili nang pagkain upang magkaroon ng isang happy ang healthy lifestyle.

Sa unang video blog ni Ina, ibinahagi niya ang paghahanda ng chicken at broccoli dish na sekreto raw ng kanyang flat na tiyan.

Kasalukuyang napanonood din si Ina sa Destined To Be Yours sa character na si Catalina, ang ambisyosa at tusong tiyahin ng character ni Alden Richards na si Benjie.

Si Ina nga pala ay anak ni Direk Laurice Guillen. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO

loading...