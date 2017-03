PRAKTIKAL SI DIGONG

KAPANSIN-PANSIN na ‘di tulad ng mga nauna sa kanya, mabilis magdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte at gusto niyang laging may solusyon at resulta ang mga suliraning inilalatag sa harap niya.

Ito ang dahilan kung bakit mas lalo siyang napapamahal sa taumbayan dahil kung ano ang tunay na kailangan at kalagayan ng mga ito at iyon naman ang kanyang tinutugunan.

Bagama’t isa siyang mahusay na abogado ay hindi siya mahilig sa mga pormal pero napakahabang proseso sa mga korte at mas nais niyang solusyonan ang mga problema sa mabilis at praktikal na paraan.

Katulad na lang sa isyu ng bilyon-bilyong pisong halaga ng buwis na hinahabol ng BIR mula sa iba’t ibang kumpanya at indibidwal na nandaraya sa pagbabayad sa kanilang buwis.

Dahil batid ni Digong na masyadong matagal at mabusisi ang prosesong ligal ay mas gusto niya na makipag-kompromiso na lang ang gobyerno sa mga tax evader na ito.

Bukod kasi sa napakatagal ang mga kasuhan ay hindi naman nakatitiyak ang pamahalaan na mananalo, katulad ng nangyari sa mga kaso ng mga kompanya ng mga taipan na sina Lucio Tan at Lucio Co.

Sa nasabing kaso ni Tan ay natalo ang pamahalaan at mula sa P90M na hinahabol na buwis ay ibinaba lang ito ng SC sa P2000K.

Sa kaso naman ng Puregold ni Lucio Co ay sablay rin ang BIR matapos itong matalo sa P2.7-B tax evasion case mula sa iligal na importasyon ng alak at sigarilyo noong 1998 hanggang 2004, na isinampa nito sa Court of Tax Appeals subalit ibinasura bago pinagtibay din ng SC.

Kaya naman, ang mga halimbawang ito ang nasa isipan ni Pang. Digong kaya sinabi niyang bukas siya sa ideya ng tax settlement compromise.

Maliban kasi sa lagi namang talo ang gobyerno sa mga kaso ay mahigpit ang pangangailangan ng pamahalaan sa pera para mapondohan ang mga gawaing pambayan tulad ng mga tulay, kalsada, paaralan at mga hospital.

Inaasahang marami ang babatikos sa kanya dahil sa panukalang ito pero para sa akin at sa maraming mga ordinaryong mamamayan ay tama at nararapat lang ang hakbang niyang ito. Hindi na kailangan ang mga puro papogi at kunwari ay mga legal na hakbang kundi sa halip ay iyong mga tunay at mabilis na solusyon sa mga nakalatag na problema.

Paulit-ulit na sinasabi ni Digong na gagamitin ang perang makukuha sa tax settlements sa pagpapagawa ng mga hospital sa Basilan at Jolo, at pagsasaayos ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila.

Bilang Pangulo, alam ni Digong ang pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan kaya dapat lang na suportahan natin siya. OPEN LINE/BOBBY RICOHERMOSO

