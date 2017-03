Redevelopment ng Rizal Memorial Stadium tuloy – Erap

GAGAMITIN umano sa paraang mas mapapakinabangan ang lupaing kinatitirikan ng Rizal Memorial Sports Complex (RMSC).

Ito ang inihayag ni Manila Mayor Joseph Estrada at sinabing tuloy na tuloy na ang pagsasaayos sa lumang sports complex para pagtayuan ng commercial center sa kabila ng pagtutol ng ilang heritage advocates at mga sports enthusiasts.

“It is still owned by the City of Manila. May usufruct (rights) lang ang PSC (Philippine Sports Commission),” dagdag pa ni Estrada kung saan tinutukoy nito ang 8.4-ektaryang lupa ng RMSC na pag-aari ng lungsod.

Bahagi aniya ito ng “urban development program” ng kanyang administrasyon.

“E, wala nang gumagamit. Wala nang kinikita. Luma na lahat. Paano pa mapapakinabangan ng city? Wala na, antiquated na Rizal Memorial Sports Complex,” ani Estrada.

Aniya pa, kailangan na ng PSC ng bagong sports center na may mga makabagong pasilidad tulad ng binabalak na itayo sa 100-ektaryang lupain sa Clark, Pampanga na ibibigay ng Bases Conversion Development Authority (BCDA).

Sa halip na maging “white elephant”, gagamitin na lang aniya ito ng lungsod upang pagkakitaan ng kinakailangang pondo para sa pagpapatupad ng mga programa para sa mahihirap.

Napag-alamang nakikipag-ugnayan na ang pamahalaang lungsod sa Razon Group na pag-aari ng tycoon na si Enrique Razon, na siyang bibili ng lupain at gagawa ng makabagong urban complex na may mga commercial building, shopping mall, at sports museum.

Tinatayang kikita rito ang PSC ng P2-bilyon na maaari nitong gamitin sa pagtatayo ng bagong training facility sa Clark.

Tinayo ang RMSC noong 1934 at dito ginanap ang ilang international sports events tulad ng Far Eastern Games, 1954 Asian Games at Southeast Asian Games (SEA) noong 1981, 1991 at 2005. Nag-concert din dito ang Beatles noong 1966. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

