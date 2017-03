MALINAW at madiin ang direktiba ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitn at Cong. Along Malapitan na gawin ang nararapat upang maipaabot sa mga residente ang maaliwalas at malinis na kapaligiran. Ayusin ang daloy ng trapiko sa Reparo Rd. para magamit bilang alternatibong ruta na agad na nilinis ng mga tauhan ng DPSTM-CEMO-Mayor’s Action Team-SAU-SOG-Anti Hawker in action. JOJO RABULAN

