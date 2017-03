Sec. Andanar mananatili sa gabinete ni Pang. Duterte

ITINANGGI ni Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar na siya na ang susunod na kakalusin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa kanyang gabinete.

Aniya, nakatakdang mang ibalik ni Pangulong Duterte ang pangalang Office of the Press Secretary (OPS) kapalit ng PCOO ay hindi aniya nangangahulugan iyon na sibak na siya sa puwesto.

“Itong reorganization na salita, it happens in any organization. Nagre-reorg tayo and it happens also in government. Ire-reorganisa ang PCOO at hindi ako ang ire-reorganisa,” ani Sec. Andanar.

Ang totoo aniya ay kinausap niya noong nakaraang linggo si Special Assistant to the President Bong Go ukol sa bagay na ito at kinausap din niya PCO Undersecretary Ernie Abella at doon aniya ay inilatag niya ang kanyang mga plano sa PCOO.

“I plan to reorganize Presidential Communications Operations Office, kasi sa lahat ng mga undersecretary ng PCOO, si Spokesperson Abella lang ang Undersecretary doon na wala masyadong— masyasdong tao sa ilalim. Kumbaga, ang kanyang responbilidad ay iyong magsalita sa Pangulo; pero wala masyadong administrative work involved,” anito.

At upang mas maging kapaki-pakinabang aniya ang posisyon ni Usec. Abella ay itinalaga niya rito ang Content and Messaging Division.

“Kasi nga ang laki ng ahensiya, ang laki ng departamento. Meron kang PIA, meron kang PNA, meron kang APO, meron kang NPO, PTV, Radyo ng Bayan, IBC, BCS, News and Information Bureau. Napakadami at may content pa at lahat ng ito ay ako iyong nasa itaas, ako iyong nagpapatakbo. Tapos meron tayong Usec for Finance and Admin, may Usec tayo for legal affairs, meron tayong Usec for GOCCs and agencies at meron tayong Usec for…si Spokesperson Abella, the Spokeperson. Kaya sabi ko kay…ito iyong plano ko. At pumayag naman si SAP Bong Go at pumayag din naman si Undersecretary Abella. Kaya iyon, kaya naglabas ako ng Department Order na magkaroon ng reorganization nung February 27. Iyon po ang klaro doon,” lahad nito.

Malinaw na malinaw aniya na walang mangyayaring sibakan ngayon. KRIS JOSE

loading...