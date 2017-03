Sen. Cayetano napipisil na kapalit ni Sec. Yasay sa DFA

POSIBLENG hintayin na lamang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapos ang one-year ban o dumating ang buwan ng Hunyo para maitalaga o maibigay ang posisyon na Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary kay Senador Allan Peter Cayetano.

Ito’y matapos na tuluyang ibasura ng makapangyarihang Commission on Appointments (CA) ang ad interim appointment ni Foreign Affairs Sec. Perfecto Yasay.

“From what I’ve heard during the announcement of the President.. then, would be Senator Allan cayetano,” ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo.

Si Senador Cayetano ay tumakbo bilang bise-presidente noong nakaraang halalan subalit natalo ni Vice-President Leni Robredo.

Sa kabilang dako, posibleng DFA Undersecretary naman ani Sec. Panelo ang tumayong OIC sa iiwanang posisyon ni Sec. Yasay.

Nagkibit-balikat lang si Sec. Panelo nang tanungin dito kung isang malaking kawalan si Sec. Yasay sakali at tuluyang mawala na ito sa gabinete ni Pangulong Duterte.

Nauna rito, sa pamamagitan ng unanimous na 15-0 votes ay tuluyan nang tinanggihan ng CA na makumpirma bilang DFA Sec. si Sec. Yasay.

Ito ay matapos aminin ni Yasay na naging U.S Citizen siya noong 1986 pero ito ay kanya ring binawi.

Sinabi ni Yasay sa naunang confirmation hearing ng C.A noong February 22 na hindi siya naging Amerikano kailanman pero ito ay kanyang binawi sa nakaraang pagdinig noong nakalipas na linggo.

Si Sen. Ping Lacson na pininuno ng Foreign Affairs Committee ng C.A ang nag-moved para sa pagbasura ng appointment ni Yasay.

“The Commission has gone over the qualifications and issues besetting the appointee. After careful deliberations of the foregoing circumstances, and upon a unanimous vote of 15 of its members present in a caucus held this morning, this representation as chair of the foreign affairs, hereby, moves to reject the ad interim appointment of Atty. Perfecto Rivas Yasay Jr. as Secretary of Foreign Affairs. I so move,” ani Senador Lacson.

At bago pa ang desisyon ay nagkaroon pa muna ng ilang minutong executive session ang komite na sinundan naman ng paglabas sa Senado ni Sec. Yasay. KRIS JOSE

