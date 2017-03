SIBAKIN SI MANNY CO

PLANO ni Pangulong Rodrigo Duterte na palitan ang mga punong barangay, sa halip na ituloy ang eleksyong pambarangay sa Oktubre nang taong kasalukuyan.

Gusto kasi ni Duterte na mawala sa barangay ang mga opisya nito na sabit sa iligal na droga bilang protektor, o mismong drug dealer, at korap.

Kung sakaling manaig ang plano ni Duterte, bakit naman dapat sibakin si Punong Barangay Manny Co ng Quezon City. Hindi protektor ng sindikato ng droga o dealer si Co.

Hindi rin naman siguro niya kamag-anak si Peter Co ng New Bilibid Prison (NBP) na napabalitang druglord.

Ngunit, inerereklamo si Co at kapatid niyang si Ricky Co ng mga vendor sa Commonwealth Ave., na pasok sa barangay na pinamumunuan ni Manny Co, dahil silang magkapatid na lang umano ang kumikita.

Ang sumbong ng mga vendor na nagtitinda sa bangketa sa Commonwealth area ay nagbabayad ang bawat isa sa kanila ng P100 kada araw kay PB Co, sa pamamagitan ni Ricky.

Ang P100 ay siyang renta ng bawat vendor sa bangketa na pag-aari ng pamahalaan.

Walang magawa ang mga vendor dahil kapag hindi sila magbayad, hindi sila papayagan ni PB Co na maghanapbuhay para sa kanilang pamilya.

Hindi ka na rin pauutangin ni PB Co ng puhunan sa pagtitinda.

Alam na alam ng mga vendor na si PB Co ay may negosyong 5 – 6 kung saan kay Manny Co sila umaasa ng puhunan.

Sa kabilang banda, alam na alam ni PB Co na iligal ang 5 – 6, pero ginagawa niya bilang kapitan ng barangay.

Noong hindi pa kapitan si Co, kapwa mahirap sila ni Ricky. Ngunit ngayon ay milyonaryo na ang magkapatid na Manny at Ricky.

Ang mga kapitan na tulad ni Manny Co ay dapat tanggalin ni Duterte sa posisyon, sapagkat ginagamit nila ang kanilang puwesto upang pagkakitaan ang bangketa na pag-aari ng gobyerno.

Kung ako kina Manny at Ricky Co, mabuhay silang dalawa nang parehas. Kung ako sa kanila, hindi sila magpapayaman gamit ang kapangyarihan sa pamahalaan at ang bangketang hindi naman nila pag-aari.

Itanim n’yo sa mga kokote ninyong dalawa na ang ginagawa ninyong panghuhuthot sa mga vendor ay mayroong kabayaran – makakarma kayong dalawa.

At karmang iyan ay napakasamang karma dahil mga anak n’yo ang magbabayad ng mga kasalanan n’yo dito sa lupa.

Naiintindihan n’yo ba Manny at Ricky?!

PAKIKINGGAN KAYO NI OCA

PALAGING una sa isip at puso ni Caloocan City Mayor Oscar “Oca” Malapitan ang kapakanan ng mga residente ng lungsod, lalo na ang mga mahihirap.

Kaya, kung mayroong hinaing at pangangailangan ang mga residente ng Caloocan, idulog po ninyo ito sa pamahalaang lokal ng lungsod.

Tiyak hindi kayo mapapahiya, sapagkat una ang tao kay Mayor Malapitan.

