Simbahan nagdadalamhati sa pagpasa ng death penalty sa Kamara

NAGDADALAMHATI ngayon ang mga lider ng Simbahang Katolika matapos na tuluyan nang ipasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang pagbuhay sa parusang bitay sa bansa.

Sa botong 217-54, ipinasa ng Kamara ang death penalty bill, na ang layunin ay muling ipatupad ang parusang kamatayan sa mga karumal-dumal na drug-related crimes.

Kaugnay nito, sinabi ni Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas, pangulo ng maimpluwensiyang

Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBPC), na labis silang nalulungkot sa pagbibigay ng Kongreso ng pahintulot sa estado upang pumatay.

Sa kabila naman nito, tiniyak ni Villegas na hindi sila mananahimik at patuloy na lalaban kontra sa parusang bitay.

Nagpahayag rin ito ng kumpiyansa na sa bandang huli ay magtatagumpay pa rin ang buhay.

Paglilinaw pa ni Villegas na ang pagkakapanalo ng mga taong pabor sa parusang kamatayan ay hindi naman nangangahulugan na sila ang tama.

“We, your bishops, are overcome with grief but we are not defeated nor shall we be silenced,” ani Villegas.

“In the midst of Lent we prepare to celebrate the triumph of life over death, and while we grieve that the lower House has voted for death, our faith assures us that life will triumph.”

Nanawagan rin naman si Villegas sa mga Pinoy na patuloy na manindigan para sa buhay at tutulan ang parusang bitay.

Partikular siyang nanawagan sa mga Catholic lawyers, judges at jurists na payagan ang kahinuhan ng Ebanghelyo ng buhay o “Gospel of Life” upang maliwanagan ang kanilang pagbasa at aplikasyon ng batas.

“It is indeed that we may have life to the full that the Lord came into our midst. They may have won but it does not mean that they are right,” aniya pa.

Samantala, namimighati naman si Rodolfo Diamante, executive secretary ng CBCP-Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, dahil mas inuna aniya ng mga mambabatas ang kanilang personal na interes, kaysa sa common good o ikabubuti ng lahat.

“They are even willing to sacrifice their consciences and principles in pursuit of their interests,” aniya pa.

“The problem indeed in our country is the lack of true servant leaders who will sacrifice their interests for the greater good.”

Bunsod nang pagkakapasa sa kamara ng parusang bitay, nasa kamay na ng Senado kung tuluyan ba itong maisasabatas. MACS BORJA

