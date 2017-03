Softdrinks, energy drinks pinaba-ban sa iskul

IPAGBABAWAL na ang mga softdrinks at energy drinks sa lahat ng mga pampublikong at pampribadong paaralan sa bansa.

Ito’y kung maisasabatas ang House Bill 4039 ni 1-Ang Edukasyon Party-list Rep. Salvador Belaro na naglalayong ipagbawal ang lahat ng uri ng softdrinks at energy drinks sa mahigit 46,000 mga public schools.

“Now that softdrinks are sold very cheap, no wonder it becomes the drink of choice of students during recess time. E para na silang kumakain ng tasa-tasang asukal sa sobrang tamis nitong mga softdrinks na ‘to,” ani Belaro.

Nakasaad sa panukalang “Healthy Drinks in Public Schools Act” na maisaayos ang diet at kalusugan ng may 21-milyong mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan.

Giit ni Belaro, kung hindi man tuwirang maipagbawal ay ma-regulate man lamang ang pagtitinda ng ganitong uri ng inumin sa mga school canteens.

Binanggit din ng kongresista sa panukala ang report ng World Health Organization (WHO)noong 2016 kung saan natukoy na mga softdrinks at energy drinks ang pangunahing nagiging sanhi ng pagiging obese at diabetic ng isang tao.

Ayon sa datus ng WHO, ang isang lata ng softdrinks na may 40 gramo ng free sugars ay katumbas ng 10 kutsara ng asukal na mas mataas kumpara sa normal na sugar intake ng katawan kada araw na dapat ay mas mababa sa limang porsyento lamang o anim na kutsara lamang para sa mga adult.

Isinulong din ng mambabatas sa kanyang panukala ang pagbabawal ng softdrinks at energy drinks sa mga private schools. MELIZA MALUNTAG

