IPINAKITA ni Sen. Cynthia Villar, Senate Committee Chairman on Enviroment and Natural Resources, ang mapa ng Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Eco-touirism Area (LPPCHEA) ang naaprubahan ng tourism infrastructure and zone authority na P45-milyong pondo para sa korsebasyon ng LPPCHEA kung saan makikita rin ang mga naggagandahang ibon sa Freedom Island. CESAR MORALES