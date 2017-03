NAKAHANDUSAY sa tabi ng kanyang motorsiklo ang duguan at walang buhay na katawan ni Rommel Bulado, 44, overhauler-field ng Irma Fishing at Trading, Inc. matapos tambangan at pagbabarilin ng riding-in-tandem sa Marcelo St. kanto ng Gov. Pascual Ave., Malabon City. JOJO RABULAN