Trike driver, bebot todas sa vigilante

TODAS ang isang tricycle driver na sinasabing sangkot sa iligal na droga at isang babae matapos pagbabarilin ng hinihinalang mga miyembro ng ‘vigilante group’ sa magkahiwalay na lugar sa Caloocan City.

Dead-on-the-spot ang tricycle driver na si Josefino Morales, 60, ng 162 Progresso St., Brgy. 151, Bagong Barrio matapos sundan at pagbabarilin sa ulo ng apat na suspek na pawang nakabonet at maskara at sakay ng dalawang motorsiklo habang nagmamaneho ang biktima ng kanyang tricycle sa North Diversion Rd., Brgy. 141 dakong 2:30 kaninang madaling-araw.

Narekober sa pinangyarihan ng insidente ang dalawang basyo ng bala ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril.

Ayon sa isang barangay tanod, sangkot sa illegal drug activities ang biktima kung saan kabilang din ito sa drug watchlist sa kanilang barangay at dati na ring sumuko sa “Oplan Tokhang”.

Dakong 1:45 naman ng hapon, nanonood ng telebisyon sa kanilang bahay ang isang tanod na si Rannie Ramos, 46, nang makarinig siya ng mga putok ng baril sa labas kaya agad itong lumabas at laking gulat na lamang nito nang makita ang nakahandusay at walang buhay na katawan ng isang babae na may mga tama ng bala sa katawan.

Tinatayang edad 30-35 ng biktima, 5’5 ang taas, blonde at mahaba ang buhok, nakadilaw na T-shirt at asul na short pants habang nakuha ng pulisya sa pinangyarihan ng insidente ang limang basyo at limang slug mula sa kalibre .45 baril.

Patuloy ang masusing imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga suspek at motibo sa insidente. RENE MANAHAN

