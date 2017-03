Ulo ng pinugutang German, natagpuan na

SINABI ni Presidential spokesperson Ernesto Abella na nakapanghihina at nakalulungkot na natagpuan na ang pugot na ulo ng German national na si Jurgen Kantner sa Talibang, Brgy. Buanza, Indanan sa Sulu.

Si Kantner ay pinugutan ng ulo ng bandidong Abu Sayyaf matapos na mabigong magbayad ang kanyang pamilya ng P30 milyon bilang ransom kapalit ng kanyang kalayaan.

Subalit sa kabilang banda ayon kay Usec. Abella ay parang nabunutan naman ng tinik ang kanilang pakiramdam dahil nalutas na rin ang matagal nang paghahanap sa nawawalang ulo ni Kantner.

Aniya, makailang ulit nang idineklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang terorismo ay itinuturing nitong “twin scourge” ng narco-politics.

Tiniyak nito na hindi tatantanan ng pamahalaan ang kasamaan ng extremism at plain banditry.

“We reiterate our sincere sympathies to the family of Mr. Kantner, as well as to the rest of the German people, for this modern-day cruelty. Rest assured these mindless acts will not go unpunished,” ayon kay Usec. Abella.

Sa ulat, sinabi ni Joint Task Group Sulu (JTF-SULU) Commander Col. Cirilito Sobejana na natagpuan na ang bangkay ni Kantner.

Nagsasagawa aniya ang JTF-SULU ng combat, search and retrieval operations nang matagpuan ang bangkay ng biktima.

Agad namang niyang hiniling sa Scene of the Crime Operatives (SOCO) na i-preserba ang crime scene at agad na magsagawa ng post mortem examination sa katawan ni Kantner.

Posible umanong idiniretso sa morge ng Kuta Heneral Teodulfo Bautista Hospital ang labi ni Kantner habang kinu-kumpleto ang mga papeles nito para i-byahe. KRIS JOSE

