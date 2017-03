Vice Ganda, okay lang makatapat ang show ni Kris Aquino

TULOY ang tapatan ng shows nina Vice Ganda at Kris Aquino.

Si Kris ay may bagong show sa GMA-7 titled Trip Ni Kris.

Hindi lang kami sure kung magiging weekly ito dahil base sa mga balita, isa itong two hour TV special.

Nagsimula na ang taping nito sa Nueva Ecjia, at halata ang excitement ni Kris sa post nito sa social media: “I’m excited to roll — we arrived 1:30 AM — nahirapan matulog kasi kinakabahan. From my heart, moving forward without @luiandrada, @jasminip, and @darlasauler especially for a travel themed special. Feels so strange, BUT “Life begins again at the end of your comfort zone. #”

Although sa huling balita kay Kris, medyo nagkaroon lang ng kaunting aberya sa taping nito nang naaksidente ang TV host.

Inaalat ba si Kris at bad omen ito? O baka nagkataon lang naman?

Anyway, wala namang kaso raw kay Vice Ganda kung magkatapat ang kanilang mga respective TV programs ni Tetay.

Esplika ng host ng It’s Showtime, “Okay lang kasi maski hindi naman si Kris ang makakatapat ko, may iba pa rin. I’m not bothered naman, not for anything else.”

Dagdag pa ni Vice, “I’m very happy na si Kris ang makakatapat ko and I’m very happy also that she’s back on television, may show na siya.”

Maymay Entrata, copycat ni Melai Cantiveros?

SI Maymay Entrata ang itinanghal na Big Winner ng Pinoy Big Brother Lucky Season-7.

Nakakuha ng 42.71% total votes ang dalagang binansagang Wacky-go-lucky ng Cagayan de Oro.

Tinalo ni Maymay si Kisses Delavin na mayroon namang kabuuang botong 31.27 percent.

Pumuwesto bilang 3rd at 4th Lucky Big Placer sina Yong Muhajil na may kabuuang botong 21.52 percent at Edward Barber, respectively.

Si Cora Waddell ang Seventh Big Placer, sina Hashtags Mccoy De Leon at Nikko Natividad ang Sixth Big Placer, samantalang si Tanner Mata ang naging Fifth Big Placer.

This early, sina Maymay at Kisses na naging mag-BFF sa loob ng Bahay ni Kuya ay pinagsasabong na.

Kesyo, kung sino raw ang mas sisikat sa dalawa or kung sino talaga ang mas karapat-dapat na naging Big Winner ng Pinoy Big Brother Lucky Season-7.

Deadma naman si Maymay sa mga nang-iintriga sa kanila, “Bahala sila sa buhay nila,” nakatawang saad niya.

Dagdag pa ni Maymay, “Useless sa akin, siya na nga iyong mas maganda huwag nyo na ako laitin.

Bahala talaga sila sa buhay nila kasi mawawala rin ‘yan, kasi kung papansinin mo mas lalo silang iingay.

Basta kami, masaya kami.”

Pero, ano naman kaya ang reaksiyon ni Maymay sa mga nagsasabing parang copycat daw siya ni Melai Contiveros?

Tulad ni Maymay, si Melai ay produkto rin ng PBB at itinanghal na Big Winner saPinoy Big Brother: Double Up noong 2009.

Kathryn Gustong Matalbal sina John Lloyd, Jericho at Piolo

Hindi naging problema kay Kathryn Bernardo na magsama sa isang pelikula sina Sarah Geronimo at ka-loveteam na si Daniel Padilla.

Ayon kay Kathryn, maging siya raw ay nai-starstruck kay Sarah at kung sakaling matuloy raw ang team-up nina Daniel at Sarah ay full support ang kanyang ibibigay.

Alam kasi ni Kathryn na kailangan din nilang makatrabaho ang ibang actor para mas lalong mahasa at mag-grow sa acting at makakuha ng experience.

Inamin din ng young actress na kung may pagkakataon ay gusto niyang makapareha sina John Lloyd Cruz, Jericho Rosales at Piolo Pascual na hindi lang daw papable, kundi mahuhusay na actor ma-drama at comedy.

Open si Kathryn na makatrabaho ang tatlo dahil alam niyang marami siyang natutunan sa tatlong actor at sigurado siya na iga-guide siya ng mga ito pagdating sa tamang pag-arte.

Samantala, magiging busy na sina Daniel at Kathryn sa gagawin nilang teleseryeng La Luna Sangre.

Kinailangan nilang sumalang pa sa matinding training, tulad ng Muay Thai dahil isang fantaserye ang kanilang bagong project sa ABS CBN.

Kahit daw magiging pisikal ang karamihan ng eksena sa La Luna Sangre ay worth it.

Kaya kahit kalalabas lang ng ospital ni Kathryn dahil sa over fatigue ng dami ng kanyang trabaho ay sabak agad siya sa bagong project.

Samantalang dalangin ng mga nagmamahal kina Daniel at Kathryn na maging maganda at mauwi sa wagas na pagmamahalan ang kanilang relasyon. STYLE SHOWBIZ/NONIE V. NICASIO

