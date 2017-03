VIP treatment kay De Lima, kinuwestyon

KINUWESTYON ng isang anti-crime group sa Supreme Court (SC) ang umano’y espesyal na pagtrato kay Sen. Leila de Lima na nasa kustodiya ng pulisya dahil sa pagkakasangkot niya sa illegal-drug trade sa loob ng New Bilibid Prison (NBP).

Sa kanyang liham na may petsang Marso 6 kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ikinadismaya ni Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) founding chairman Dante Jimenez ang magandang pagtrato na kasalukuyang tinatamasa ni De Lima sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame.

Ang kapwa akusado ni De Lima na si dating Bureau of Corrections officer-in-charge Rafael Ragos ay nakadetine sa National Bureau of Investigation (NBI) headquarters habang ang daring driver-bodyguard nitong si Ronnie Dayan ay nakakulong naman sa Muntinlupa City Jail.

Sinabi ni Jimenez na walang ligal na basehan para idetine si De Lima at iba pang “wealthy and influential” na personalidad sa isang pasilidad na hindi nasa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP).

“In our humble research and inquiries from experts in the field of law, we find no concrete basis under existing laws or procedure to sustain or validate such an apparently undue classification. It can be no less than special treatment,” pahayag ng VACC leader.

Ihinalimbawa ni Jimenez ang equal protection clause sa Konstitusyon at Section 63 ng Republic Act 6975 na nakasaad na ang isang tao na naghhihintay ng imbestigasyon o pagdinig at kailangan nasa ilalim ng kustodiya ng distrito, lungsod o municipal jail. BOBBY TICZON

