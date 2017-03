PERSONAL na ibinigay ni Navotas City Mayor John Rey Tiangco ang wheelchair trike kay Rodney Espinosa na malaking tulong sa kanya bilang isang lumpo na sinaksihan nina Vice Mayor Clint Geronimo, mga konsehal ng bayan, department heads at mga kawani ng lokal na pamahalaan at ng City Social Welfare and Development Ms. Jennifer Serrano. Mula sa Latter Day Saints Charity at ng Physicians for Peace ang wheelchair trike. JOJO RABULAN

loading...