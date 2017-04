10 lagas sa sagupaan sa Bohol

SUMIRIT na sa 10 ang bilang ng nalagas sa bakbakan ng militar at Abu Sayyaf sa Bohol.

Ayon kay Armed Forces of the Philippines (AFP) Spokesman Brig. Gen. Restituto Padilla, kabilang dito ang anim na kalaban, isang opisyal, dalawang sundalo at isang pulis.

Isa rin aniya ang sugatan sa pagpapatuloy ng clearing operations sa lugar at nasa mabuting kalagayan na ito.

“Sa panig ng ating operasyon ay maayos naman, ang isinasagawa po nating clearing operations ay hindi pa tapos, maganda ang naging tulong ng ating mga kababayan diyan sa may Inabanga, ‘yung kanilang impormasyon sa ating mga tauhan at naaksyunan natin agad at na-prevent,” ani Padilla.

Samantala, aminado man na makaaapekto sa turismo ang nasabing bakbakan ay agad na kinalma ni Padilla ang mga turista na magbabakasyon sa lugar, aniya walang dapat ikabahala dahil nakatutok naman ang gobyerno sa sitwasyon.

“Huwag po kayong mag-alala ginagawa natin ang lahat ng makakaya, makikita niyo naman po na very pro-active ang ating puwersa, ang Kapulisan sa pagtugon sa lahat ng klaseng banta sa paligid natin. Kontrolado naman po natin ang lugar, at maganda ang contingency plan ng local government para makalikas ang mga residente, na-implement nila agad so walang naging kumplikasyon. Ang lugar ng Inabanga ay medyo malayo sa mga famous attractions natin.” Dagdag ni Padilla.

Pinasinungalingan din ni Padilla ang mga lumalabas na ulat na aabot sa 70 armadong lalaki ang lumusob sa Inabanga.

“Batay sa impormasyong hawak natin ang hinaharap pa po natin dito ay nasa bilang po ng 10 – 11 katao na armado lahat, ito pong hinaharap natin ngayon dito ay hindi ganun karami,” pahayag ni Padilla.

Tinatayang 700 residente ng bayan ng Inabanga, Bohol ang lumikas sa takot na maipit sa bakbakan ng mga tropa ng gobyerno at hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf.

Ayon kay Inabanga Mayor Josephine Socorro Jumamoy, nananatili sa tatlong magkakahiwalay na evacuation centers ang mga residenteng naapektuhan ng sagupaan.

Tiniyak naman ni Bohol Gov. Edgardo Chatto na sa loob lamang ng barangay Napo, Inabanga nagaganap ang bakbakan at nananatiling ligtas ang malaking bahagi lalawigan kaya’t walang dapat ikabahala ang mga turista maging ang mga Boholano. JOHNNY ARASGA

