2 lindol magkasunod umuga sa Batangas

DALAWANG lindol kabilang ang isang magnitude of 5.9, ang tumama sa Luzon na isang minuto lamang ang pagitan ngayong Sabado ng hapon.

Sa ulat ng United States Geological Survey na ang unang pagyanig namagnitude 5.7 at may lalim na 40.4 kilometers, ay naramdaman dakong 3:08 p.m. sa silangan kanluran- silangan ng Barangay Bagalangit sa Mabini, Batangas.

Ang epicenter ng pangalawa na magnitude 5.9 ay natumbok na nasa 42.7 km deep at 1 kilometro sa timog timog-kanluran ng Barangay Talaga sa Tanauan, Batangas at tumama isang minute ang pagitan sa naunang pagyanig ng alas 3:09 p.m.

Naramdaman ang lindol sa ilang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, Batangas at Cavite provinces.

Habang isinusulat ang balitang into ay hindi pa nagpapalabas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) ng isang official report hinggil sa lindol. BOBBY TICZON

loading...