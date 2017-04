2 sundalong bihag ng NPA, pinalaya na

PINALAYA na ng New People’s Army (NPA) ang dalawang sundalo na kanilang binihag sa Brgy. Bangkal, Matanao, Davao del Sur noong nakaraang Pebrero.

Sinabi ni S/Insp. Bernard Francia, hepe ng Colombio PNP, dakong 10 a.m. nang mabawi nila ang mga bihag na sina Sgt. Solaiman Calocop at Private First Class Samuel Garay ng 39th Infantry Battalion Philippine Army sa may Barangay Telefas Colombio, Sultan Kudarat kaninang alas-10:00 ng Miyerkules ng umaga.

Ayon kay Francia, naging daan ang patuloy na pakikipagnegosasyon sa mga rebelde ng binuong task group na kinabibilangan ng mga sundalo, pulis, religious sector, mga local officials at community upang malapalaya ang mga sundalo.

Malaking bagay din ang pagpapatupad ng Suspension of Military Operations (SOMO) upang mapalaya ang mga itinuturing ng NPA na prisoners of war.

Kasama na sumundo sa mga sundalo ang kanilang pamilya, mga local officials ng Colombio, representante mula sa religious sector.

Agad na isinailalim sa medical attention at debriefing ang dalawang sundalo upang masiguro na sila ay nasa mabuting kondisyon.

Noong Pebrero 2, 2017 nang dinukot ng mga rebelde sina Calocop at Garay sa nasabing barangay habang papunta sa kanilang kampo. BOBBY TICZON

