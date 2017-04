3 ospital sa Maynila, makikinabang sa out-of-court tax settlement

TATLONG pampublikong ospital sa Maynila ang makikinabang sakaling maisakatuparan ang posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng rasonableng out-of court settlements sa mga kompanyang dapat magbayad ng sapat na buwis.

Pabor sa posisyong ito si Manila Rep. Manny Lopez na nauna na ring sinang-ayunan ni Manila City Mayor Joseph Estrada.

Mismong si Estrada nag-endorso sa Department of Finance (DoF) sa mabilisang benipisyo lalo na sa mga mahihirap nangangailangan ng gamot.

Mainam na anila ang ganitong sistema kaysa naman maghintay pa na matapos ang kaso sa korte na kung minsan ay inaabot ng taon.

Ang tatlong ospital ay ang Ospital ng Tondo, Tondo Medical Center at Gat Andres Bonifacio Medical Center.

Sinabi ni Lopez na batay sa posisyon ng pangulo may P1-bilyon pondo mula sa P3-bilyon na iniaalok na out-of-court settlement ng Mighty Corporation ang maibibigay upang maipaayos ng naturang tatlong ospital.

“This is a very good news for my poor constituents and we support this proposal to provide immediate relief to indigent patients who are in need of vital health services. To instantly raise funds for the basic social services of the poor people is a guaranteed victory,” ani Lopez.

Naunang sumang-ayon sina Estrada at House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez sa mungkahi ni Pangulong Duterte na ang mababawing buwis sa mga negosyo na dapat nilang bayaran ay maibigay para sa social service projects sa halip na maghintay pa ng maraming taon bago maresolba at magamit.

“It is the decision of the President [to enter in an out-of-court settlement], he’s the commander-in-chief,” sinabi pa ni Alvarez.

Aniya ginagawa lamang ng pangulo ang mabuti para sa bansa. MELIZA MALUNTAG

